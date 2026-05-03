Bayern Múnich evita la derrota

BERLÍN.- El Bayern Múnich marcó con el último toque del partido para rescatar un empate el sábado 3-3 con el colista Heidenheim en la Bundesliga, antes de recibir al Paris Saint-Germain para el partido de vuelta de su semifinal de la Liga de Campeones.

Michael Olise estrelló un disparo en el poste para el Bayern y el balón rebotó en la espalda del portero del Heidenheim, Diant Ramaj, y entró en la portería para igualar en el décimo minuto del tiempo añadido el sábado .

"Fue la mentalidad, la creencia", dijo el entrenador del Bayern, Vincent Kompany. "Por supuesto, podemos hacer muchas cosas mejor, pero no debemos olvidar que los chicos lo dieron todo al final para evitar perder el partido. Tenemos que llevarnos eso al próximo partido".

Fue el tercer partido consecutivo en el que el Bayern se fue al descanso por detrás en el marcador, incluida su derrota 5-4 ante el PSG en la ida de su semifinal el martes, y la victoria 4-3 del fin de semana pasado en Mainz, donde el ya coronado campeón de la Bundesliga afrontó una desventaja de tres goles.

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El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, hizo siete cambios respecto al equipo que inició ante el PSG, con Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane en el banquillo.

Budu Zivzivadze y Eren Dinkci marcaron para el Heidenheim antes de que Leon Goretzka recortara distancias con un tiro libre antes del descanso, y Kompany dio entrada a Kane, Díaz, Olise y Kimmich para la segunda parte.

Goretzka igualó con su segundo gol a los 57 minutos, Zivzivadze volvió a anotar para restablecer la ventaja del Heidenheim al 76, pero Olise forzó el empate.

El empate deja al Heidenheim al borde del descenso.