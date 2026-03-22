logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BAILE DE LOS LANCEROS

Fotogalería

BAILE DE LOS LANCEROS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Bayern se acerca al título de Bundesliga

Por AP

Marzo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Bayern se acerca al título de Bundesliga

BERLÍN.- Harry Kane volvió a marcar y Bayern Múnich se acercó un poco más a su 13er título de la Bundesliga en 14 años tras vencer el sábado 4-0 al Unión de Berlín.

Kane anotó después del descanso para llegar a 31 goles en la liga. Le quedan siete jornadas para intentar igualar el récord de temporada de Robert Lewandowski, de 41.

Serge Gnabry marcó dos veces y Michael Olise también aportó un gol para Bayern, llevando el total del equipo después de 27 jornadas a 97, en camino de pulverizar el récord de temporada de 101 goles establecido por Bayern en 1971-72 .

"Caerá", dijo el director deportivo de Bayern, Christoph Freund, sobre el récord.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El mediocampista Aleksan-

dar Pavlovic fue baja de última hora por problemas en la cadera y el gigante bávaro no contó con tres jugadores suspendidos — Nicolas Jackson, Luis Díaz, Jonathan Tah — mientras que Jamal Musiala, Alphonso Davies y el arquero titular Manuel Neuer estaban lesionados.

El entrenador de Bayern, Vincent Kompany, tuvo a varios jóvenes entre los suplentes.

Bayern se mantuvo nueve puntos por delante de Borussia Dortmund en la Bundesliga.

"Estamos justo donde tenemos que estar y queremos estar", dijo Kompany sobre la forma del equipo antes de su cita de la Liga de Campeones con el Real Madrid el próximo mes.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Atlético San Luis, un desastre: León lo remata en casa
    Atlético San Luis, un desastre: León lo remata en casa

    Atlético San Luis, un desastre: León lo remata en casa

    SLP

    Redacción

    Derrota en casa lo deja 14 con 11 puntos tras 12 jornadas

    Ausencia de Cristiano Ronaldo pega a los revendedores
    Ausencia de Cristiano Ronaldo pega a los revendedores

    Ausencia de Cristiano Ronaldo pega a los revendedores

    SLP

    El Universal

    Los costos de entradas para el partido en el estadio Banorte bajaron hasta un 70%

    A proceso, el Terrible Morales tras denuncia por abuso sexual
    A proceso, el Terrible Morales tras denuncia por abuso sexual

    A proceso, el "Terrible" Morales tras denuncia por abuso sexual

    SLP

    El Universal

    Fue destituido de la Secretaría de Bienestar de Tijuana tras la denuncia de una empleada

    Raúl Jiménez anota en el triunfo del Fulham
    Raúl Jiménez anota en el triunfo del Fulham

    Raúl Jiménez anota en el triunfo del Fulham

    SLP

    El Universal

    Homenajeó a su padre de la mejor forma que podía, jugando y convirtiendo goles