Bayern se acerca al título de Bundesliga
BERLÍN.- Harry Kane volvió a marcar y Bayern Múnich se acercó un poco más a su 13er título de la Bundesliga en 14 años tras vencer el sábado 4-0 al Unión de Berlín.
Kane anotó después del descanso para llegar a 31 goles en la liga. Le quedan siete jornadas para intentar igualar el récord de temporada de Robert Lewandowski, de 41.
Serge Gnabry marcó dos veces y Michael Olise también aportó un gol para Bayern, llevando el total del equipo después de 27 jornadas a 97, en camino de pulverizar el récord de temporada de 101 goles establecido por Bayern en 1971-72 .
"Caerá", dijo el director deportivo de Bayern, Christoph Freund, sobre el récord.
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El mediocampista Aleksan-
dar Pavlovic fue baja de última hora por problemas en la cadera y el gigante bávaro no contó con tres jugadores suspendidos — Nicolas Jackson, Luis Díaz, Jonathan Tah — mientras que Jamal Musiala, Alphonso Davies y el arquero titular Manuel Neuer estaban lesionados.
El entrenador de Bayern, Vincent Kompany, tuvo a varios jóvenes entre los suplentes.
Bayern se mantuvo nueve puntos por delante de Borussia Dortmund en la Bundesliga.
"Estamos justo donde tenemos que estar y queremos estar", dijo Kompany sobre la forma del equipo antes de su cita de la Liga de Campeones con el Real Madrid el próximo mes.
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