Bears de Chicago ganan a Bengals de Cincinnati en final dramático

CINCINNATI (AP) — Caleb Williams se conectó con Colston Loveland para un touchdown de 58 yardas con 17 segundos restantes, y los Bears de Chicago vencieron 47-42 a los Bengals de Cincinnati el domingo en un juego salvaje que presentó tres touchdowns en los últimos dos minutos y dos cambios de liderazgo en el minuto final.

Después de que Joe Flacco pusiera a los Bengals adelante 42-41 con un pase de touchdown de nueve yardas a Andrei Iosivas, Chicago (5-3) tomó el control en su propia yarda 28 con 54 segundos restantes. Cuatro jugadas después, en primera oportunidad desde la yarda 42, Williams encontró a Loveland por el centro. El novato ala cerrada lo atrapó en la yarda 36 de los Bengals, rebotó contra los defensivos de Cincinnati Jordan Battle y Geno Stone y corrió hacia la zona de anotación para darle a Chicago su quinta victoria en seis juegos.

Williams pasó para 280 yardas y tres touchdowns, y también atrapó un pase de anotación de D.J. Moore en una jugada de engaño para los primeros puntos de los Bears. Más tarde, recibió un pase de 20 yardas de Tyson Bagent, convirtiéndose en el primer quarterback titular en casi 82 años con múltiples recepciones en un juego.

Flacco, de 40 años, quien no practicó el miércoles y el viernes después de lesionarse la articulación del hombro derecho en la derrota de la semana pasada ante los Jets de Nueva York, completó 30 de 44 pases para un récord personal de 470 yardas y cuatro anotaciones. Pero los Bengals anotaron al menos 30 puntos y perdieron por segunda semana consecutiva y sexta vez desde la temporada pasada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cincinnati (3-6) no había anotado 40 puntos o más en una derrota desde que cayó 51-45 ante Cleveland el 16 de septiembre de 2007.

Cincinnati ha perdido dos seguidos y seis de siete. Permitió al menos 31 puntos por tercer juego consecutivo.