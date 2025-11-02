En la víspera del Día de Muertos, los personajes de terror salieron de sus tumbas y del más allá para unirse a la Tarde de Brujas del Club Deportivo Potosino.

La celebración macabra cautivó a los niños, quienes compartieron horas de suspenso.

Lucieron originales atuendos de ¡miedo!, como lo fueron personajes de películas, leyendas y series de terror.

Derrocharon creatividad e ingenio en sus caracterizaciones, por lo que fueron ovacionados, durante la pasarela que realizaron para participar en el atractivo concurso de disfraces.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Eso sí, ¡cómo asustaron!