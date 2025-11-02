logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONCURSO DE DISFRACES

Fotogalería

CONCURSO DE DISFRACES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

CONCURSO DE DISFRACES

BRUJAS, CATRINAS Y VAMPIROS SORPRENDEN

Por PULSO

Noviembre 02, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

En la víspera del Día de Muertos, los personajes de terror salieron de sus tumbas y del más allá para unirse a la Tarde de Brujas del Club Deportivo Potosino.

La celebración macabra cautivó a los niños, quienes compartieron horas de suspenso.

Lucieron originales atuendos de ¡miedo!, como lo fueron personajes de películas, leyendas y series de terror.

Derrocharon creatividad e ingenio en sus caracterizaciones, por lo que fueron ovacionados, durante la pasarela que realizaron para participar en el atractivo concurso de disfraces.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Eso sí, ¡cómo asustaron!

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

CONCURSO DE DISFRACES
CONCURSO DE DISFRACES

CONCURSO DE DISFRACES

SLP

PULSO

BRUJAS, CATRINAS Y VAMPIROS SORPRENDEN

¡MACABRO FESTEJO!
¡MACABRO FESTEJO!

¡MACABRO FESTEJO!

SLP

Maru Bustos

PERSONAJES DE MIEDO ASUSTAN

LAS BRUJAS SIGUEN AQUÍ
LAS BRUJAS SIGUEN AQUÍ

LAS BRUJAS SIGUEN AQUÍ

SLP

PULSO

Papa León XIV nombra a san John Henry Newman doctor de la Iglesia
Papa León XIV nombra a san John Henry Newman doctor de la Iglesia

Papa León XIV nombra a san John Henry Newman doctor de la Iglesia

SLP

AP

Nuevo doctor de la Iglesia: san John Henry Newman, modelo para educadores católicos