Beca de Carrillo está condicionada: Guevara

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, habló al respecto sobre Donovan Carrillo y su abandono del Mundial de Patinaje Artístico. Además, también aclaró el tema de la beca, en donde aseguró que esa misma está condicionada a resultados y es algo que sabe el patinador mexicano.

"No tenemos noticias de parte del equipo de Donovan, no hemos podido tener contacto con ellos. Desconocemos el motivo por el cual no llegaron los patines a tiempo. Lo único que sabemos es que se lograron conseguir los patines nuevos, pero no es un elemento que se puedan utilizar de último momento", dijo Guevara.

Acerca de la beca del patinador mexicano, la titular de la Conade profundizó en el tema, en donde tocó varios puntos a destacar, entre ellos, que de momento se mantiene su beca aunque está condicionada.

"Sí (se mantiene la beca). Lo decíamos a la llegada de Donovan a los Olímpicos. Debemos esperar hasta que la temporada concluya. Si bien, sobre el criterio de beca Donovan está avisado, se le hizo acreedor al beneficio de la beca de 30 mil pesos, hasta que defina su posición en el ranking internacional, lo tiene clarísimo. La beca está condicionada a resultados y lo entendió perfectamente bien", comentó.

La apuesta de Donovan Carrillo era mejorar su posición en el ranking con el Mundial, por lo que su ausencia puede condicionar su puesto y por lo tanto podría llevarlo a perder la beca que tiene actualmente.