Bichette acuerda 3 años con Mets

NUEVA YORK.- Bo Bichette y los Mets de Nueva York acordaron el viernes un contrato de 126 millones de dólares por tres años, confirmó a The Associated Press una persona familiarizads con las negociaciones.

La persona habló con AP bajo la condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto a completar el reconocimiento médico y no había sido anunciado.

Bichette, dos veces All-Star como campocorto con los Azulejos de Toronto, defenderá la tercera base con los Mets, que tienen al puertorriqueño Francisco Lindor como torpedero. Bichette nunca ha jugado un partido profesional en la esquina caliente.

Podrá optar por salir del acuerdo después de la primera o segunda temporada para convertirse nuevamente en agente libre. Recibiría 47 millones de dólares por un año y 89 millones de dólares por dos años, dijo la persona

El acuerdo no contiene dinero diferido y Bichette obtiene una cláusula completa para vetar canjes.

Se trata de la más reciente novedad en una agitada temporada para los Mets, que enfurecieron a los fanáticos al dejar que el popular toletero Pete Alonso y el estelar cerrador Edwin Díaz se marcharan en la agencia libre. El presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, también canjeó a otros dos pilares: el jardinero Brandon Nimmo y el versátil Jeff McNeil, ambos jugadores formados en casa.

Nueva York firmó al cerrador Devin Williams con un contrato de 51 millones de dólares por tres años, al infielder dominicano Jorge Polanco con un acuerdo de 40 millones de dólares por dos años y al relevista Luke Weaver con un contrato de 22 millones de dólares por dos años.

Aunque carece del poder prodigioso de Alonso, Bichette es un bateador probado con manos rapidísimas y que conecta dobles de línea con regularidad. Le daría a los Mets un peligroso bate derecho para ayudar a complementar al toletero zurdo Juan Soto.

Sin embargo, debido a su inexperiencia en la tercera base, Bichette se convierte en otra incógnita para Nueva York, aunque Stearns ha insistido en que el equipo debe mejorar su defensa y está decidido a hacerlo.

Polanco tiene escasa experiencia como primera base, donde él y Mark Vientos, anteriormente un antesalista son los principales candidatos para reemplazar a Alonso.

Nueva York apuntaba tener a Brett Baty en la tercera base, donde proporciona un guante seguro. Baty, quien también tiene experiencia en la segunda base, es visto como un defensor versátil que jugar también en los jardines y quizás en la primera base.

O, los Mets podrían canjear a Baty por ayuda en el pitcheo o en los jardines. Marcus Semien, ganador del Guante de Oro, se encargará de la segunda base después de llegar procedente de Texas en el canje de Nimmo en noviembre.

Bichette conectó 18 jonrones y produjo 94 carreras para los Azulejos en 2025. Conectó un jonrón contra Shohei Ohtani en el juego 7 de la Serie Mundial.

Se lesionó la temporada pasada debido a una colisión el 6 de septiembre con Austin Wells, el receptor de los Yankees. Esto lo mantuvo fuera de la alineación hasta la Serie Mundial. Regresó para el primer duelo del Clásico de Otoño contra los Dodgers de Los Ángeles y jugó en la segunda base por primera vez en seis años.

Bichette terminó segundo en las mayores detrás de Aaron Judge, el toletero de los Yankees, con un promedio de bateo de .311 esta temporada en 139 partidos.

Ha liderado dos veces la Liga Americana en hits.