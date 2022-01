Big Ben oficializa su retiro de la NFL

PITTSBURGH.- Ben Roethlisberger puso fin a su carrera en la NFL.

El quarterback de los Steelers de Pittsburgh anunció su retiro el jueves, bajando el telón a una carrera de 18 temporadas, dos campeonatos del Super Bowl, múltiples récords de la franquicia y un sitial en el Salón de la Fama casi que seguro.

"Llegó el momento de vaciar mi casillero, colgar mis botines", dijo el jugador de 39 años en un video publicado en las redes sociales.

"No sé cómo plasmar en palabras lo que el fútbol americano ha significado para mí y la bendición que ha sido", añadió. "Pero tengo la seguridad que lo he dado todo. Estoy abrumado con gratitud por todo lo que me ha dado".

La muy esperada decisión se oficializó menos de dos semanas después de la desigual derrota de Pittsburgh ante Kansas City en la primera ronda de la postemporada, la 12m ocasión en la carrera de Roethlisberger que sus Steelers se clasificaron a los playoffs.

Había insinuado su intención previo a su último juego en el Heinz Field, diciendo que había llegado el momento de un cambio y pasar más tiempo con su esposa, Ashley, y sus tres hijos. Luego de una victoria en un juego de lunes por la noche sobre los Browns, el 3 de enero, Roethlisberger hizo una especie de vuelta olímpica antes de marcharse por el túnel, rodeado por su familia.

Roethlisberger describió como "emocionante" la trayectoria de un chico que creció en el estado de Ohio a ser seleccionado con la 11ma selección general del draft de 2004, con un casi seguro broche en el Salón de la Fama.

Y muy exitosa.

Los Steelers nunca tuvieron una campaña perdedora durante el ciclo de Roethlisberger y se consagraron en los Super Bowls 40 y 46 — el último con un icónico pase de touchdown a Santonio Holmes que superó los brazos extendidos de tres defensores de Arizona en un rincón al fondo de la zona de anotación.

"Ponerme esa camiseta cada domingo con mis hermanos siempre será una de las grandes alegrías de mi vida", dijo.

A diferencia de su trayectoria como jugador, el plano personal de Roethlisberger fue más complicado. No llevaba un casco cuando sufrió fracturas de la mandíbula y la nariz al estrellarse con una motocicleta en 2006, poco después de convertirse en el mariscal de campo más joven en ganar un Super Bowl.

Fue acusado dos veces de agresión sexual, primero en 2009 y luego en 2010. Mediante un acuerdo fuera de corte, zanjó una demanda civil en su contra por un incidente en Lake Tahoe in 2009. Una mujer en el estado de Georgia aseguró que el quarterback le agredió en un bar en marzo de 2010, pero la fiscalía no presentó cargos en su contra.

La NFL le suspendió al inicio de la temporada de 2010 por quebrantar el reglamento de conducta personal de la liga. Reapareció para llevar a los Steelers al Super Bowl, uno que perdieron ante Green Bay.