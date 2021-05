Billy Joe Saunders pide apoyo de mexicanos que "odian" al "Canelo"

Desde el 27 de febrero, cuando se oficializó que su siguiente combate sería contra Billy Joe Saunders (30-0, 14 KO's), Saúl Álvarez (55-1-2, 37 KO's) y su equipo aseguraron que enfrentar al británico sería muy distinto que a los demás, en especial por su boca... Y lo ha demostrado.

El inglés reconoce que "El Canelo" es el mejor libra por libra en la actualidad, pero también sabe perfectamente que tiene a muchos "haters" en México, a los que les pide su respaldo para el combate del sábado por la noche en el majestuoso estadio AT&T.

"Hay una presión adicional para los dos en esta pelea, porque ninguno queremos irnos a casa como perdedores", asegura Saunders. "Al final del día, a la mitad de los mexicanos les agrada (el 'Canelo'), pero a la otra mitad no, así que -con suerte- la mitad de los que no les agrada apoyará al niño gitano. Esto es para todos los gitanos en casa, todos en el Reino Unido, más la mitad de los mexicanos... ¡Apóyenme!".

Billy Joe está consciente de que "El Canelo" es el favorito para salir del hogar de los Cowboys de Dallas con los cetros supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial (AMB) y Organización Mundial (OMB), pero eso no significa que se considere derrotado. Apela a sorprender al mundo, en la que apenas será su tercera pelea fuera de Gran Bretaña.

"(Álvarez) es un buen campeón, pero hay un momento en la vida en el que te ponen a prueba, a veces cuando olvidas de dónde vienes y olvidas todas esas cosas difíciles que te han llevado a donde estás", afirma. "Creo que se encontrará con el hombre equivocado el sábado por la noche, para irse a casa con los títulos. Espero una muy buena pelea, pero definitivamente espero la victoria".