Blanca Félix da positivo a Covid-19 y es baja ante Pachuca

Se perderá Blanca Félix el partido del próximo lunes ante el Pachuca, ya que dio positivo en las pruebas de Covid-19, dice estar muy bien de salud y se encuentra aislada, atendiendo las recomendaciones que obligan en estos casos.

"Hola Chivahermanos, espero se encuentren muy bien. Quiero compartirles que desafortunadamente fui yo el caso positivo por Covid, me encuentro bien, soy asintomática. Ya estoy aislada, siguiendo todas las recomendaciones de nuestro servicio médico".

Félix aprovechó para enviar un mensaje a la población en general para que nadie se relaje, que sigan con todas las medidas que las autoridades indican, porque el esfuerzo de todos es vital en esta pandemia.

"Los invito a que sigamos las indicaciones, es un momento crítico, no bajemos la guardia y el equipo cuenta con mi apoyo, ahora me toca desde acá, pero que sepan que las apoyo, que estaré mandando las mejores vibras y que salga quien salga a defender la portería el lunes, lo hará muy bien. Espero regresar pronto, me encuentro muy bien".

Las rojilblancas pelean la punta de la tabla general con Pumas, Toluca y Atlas, al estar igualadas con 9 unidades.