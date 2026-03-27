Blanquean Medias Rojas a Rojos

CINCINNATI.- Garrett Crochet permitió apenas tres hits en seis entradas, Ceddanne Rafaela conectó un sencillo impulsor en la séptima y los Medias Rojas de Boston lograron su primera blanqueada en un día inaugural de campaña desde 2015, al derrotar el jueves 3-0 a los Rojos de Cincinnati.

Roman Anthony conectó tres hits por los Medias Rojas, que consiguieron su 11ª blanqueada en un día inaugural — todas salvo una como visitantes—.

Es la novena vez que los Rojos se quedan sin anotar en un juego inaugural y la primera desde 2018. El novato primera base Sal Stewart aportó tres de los cuatro hits de Cincinnati, incluidos un par de dobles.

Crochet (1-0) se convirtió en el primer lanzador en iniciar en el duelo inaugural en cada una de sus primeras tres temporadas como abridor, según las Grandes Ligas. El derecho ponchó a seis y dio dos bases por bolas camino a su primera victoria en un juego inaugural.

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Crochet permitió solo un hit en las primeras cinco entradas antes de meterse en problemas en la sexta. Matt McLain recibió base por bolas con un out, Sencillos del dominicano Elly de la Cruz y Stewart llenaron las bases.

El derecho ponchó al venezolano Eugenio Suárez y a Spencer Steer para salir del inning.

El excerrador cubano de los Rojos Aroldis Chapman retiró a los tres bateadores en la novena para apuntarse el salvamento.

Por los Medias Rojas, el mexicano Jarren Durán de 5-2. Los venezolanos Willson Contreras de 4-0, Wilyer Abreu de 4-1, Carlos Narváez de 3-1.

Por los Rojos, los dominicanos De la Cruz de 4-1, Noelvi Marte de 2-0. El venezolano Suárez de 4-0.