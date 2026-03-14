´Bob´ con la misión de pelear victorias

El equipo Dynamic Motorsports comenzará su participación en la temporada 2026 de la NASCAR México Series este 15 de marzo en el Súper Óvalo Potosino, donde debutará con alineación completa ante la afición potosina.

El conjunto llega con renovadas expectativas y con una estructura que incluye participación tanto en la categoría principal como en la Trucks México Series.

El experimentado piloto potosino Roberto "Bob" Espinosa encabezará el proyecto al volante de la camioneta #96, con la misión de pelear por victorias y sumar los puntos necesarios que lo acerquen a la disputa por el campeonato, iniciando precisamente en una pista que conoce bien.

En la división estelar, el equipo presentará una incorporación importante con el joven piloto Jake Cosío, quien estará al volante del auto #51. Cosío cuenta con experiencia dentro del campeonato de autos stock más importante de Latinoamérica y suma en su trayectoria una victoria obtenida en mayo de 2023, por lo que buscará ser protagonista y colocar al equipo entre los diez primeros lugares que disputarán el "Chase" por el título.

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También formará parte del equipo Sebastián Rodríguez, quien luego de algunas participaciones durante la temporada 2025 incluyendo un podio conseguido en San Luis Potosí volverá a tomar el volante de la camioneta #9, ahora como piloto de tiempo completo.

El chiapaneco Jassyr Salazar hará su debut oficial en la categoría al mando de la camioneta #13, después de mostrar buen ritmo en sesiones de entrenamiento previas, por lo que ahora buscará trasladar ese desempeño a la competencia.

El equipo se completa con el piloto potosino Andrés Tobías, quien competirá con la camioneta #24 y afrontará la primera fecha del calendario con el objetivo de completar una carrera sólida y sin contratiempos.

De esta manera, Dynamic Motorsports tendrá un fin de semana lleno de actividad en el arranque de la temporada. Las acciones comenzarán con la carrera de Trucks México Series a las 11:30 horas, mientras que la jornada cerrará con la competencia principal de NASCAR México Series, "La Potosina 200", programada para las 13:40 horas en el Súper Óvalo Potosino.