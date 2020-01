Boca Juniors tendría interés en Roger Martínez

Un nuevo camino se dibuja para Roger Martínez y sus intenciones de salir del América, aunque no sería a Europa.

A la puja por el delantero colombiano se uniría el Boca Juniors de Argentina, según Fernando López, representante del futbolista.

"Hubo un sondeo informal de Boca por Roger Martínez", confirmó López a Radio del Plata, en Argentina.

Por ahora, el volante sudamericano está fuera de las convocatorias de las Águilas, de acuerdo a lo que señaló ayer el técnico Miguel Herrera, en una conferencia de prensa.

Cabe recordar que el volante de 25 años de edad y seleccionado de su país se quejó de que la directiva azulcrema "no me habla de frente", debido a las propuestas desde Europa que habrían tocado a las puertas de Coapa. Dichas declaraciones enojaron a los altos mandos.

De igual modo, trascendió que existe una millonaria propuesta del Inter de Miami, nueva franquicia de la Major League Soccer (MLS); sin embargo, Roger se aferra al Viejo Continente, donde el Genoa levantó la mano por sus servicios, aunque sólo por 350 mil dólares y en calidad de préstamo.

Pero, ya que un grande del continente americano sondea su nombre y el entorno de Roger pensará con profundidad esta opción.

"Una propuesta de Boca se va a considerar seriamente... Nunca se le va a decir que no a Boca", remató Fernando López.