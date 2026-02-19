Bodo/Glimt se impone al Inter

El Inter de Milán se convirtió en la más reciente víctima de Bodo/Glimt en la Liga de Campeones, al sucumbir el miércoles 3-1 como visitante en el partido de ida de su repechaje.

El modesto club noruego ha sido la gran revelación del torneo tras vencer a Manchester City en casa y al Atlético de Madrid como visitante para meterse en la pelea por los boletos a los octavos de final de la Champions.

Bodo/Glimt está ubicado al norte del Círculo Polar Ártico, más al norte que cualquier equipo en la historia de la Liga de Campeones.

También el miércoles, Anthony Gordon firmó cuatro goles en el primer tiempo y Newcastle aplastó 6-1 de visitante al Qarabag de Azerbaiyán.

El Atlético de Madrid no pudo sostener un ventaja inicial de dos goles e igualó 3-2 de visita al Club Brujas. Bayer Leverkusen se llevó un triunfo 2-0 en el feudo del Olympiacos griego.

Líder de la Serie A, el Inter buscaba su séptima victoria consecutiva en todas las competiciones, pero se encontró en desventaja desde los 20 minutos cuando el mediocampista Sondre Brunstad Fet abrió la cuenta.

Aunque el corpulento delantero Pio Esposito empató con una oportunista definición 10 minutos después, el equipo local desmontó al Inter con dos goles en rápida sucesión en la segunda mitad.

En el segundo gol, el atacante Kasper Hogh dejó rodar el balón para que Jens Petter Hauge sacara un potente disparo al ángulo a los 61 minutos.

El extremo, que tuvo un breve paso por la Serie A con el AC Milan, saltó y pateó el banderín de córner para celebrar.

Los aficionados en el Aspmyra Stadion, con capacidad para 8.000 personas, volvieron a festejar tres minutos después cuando Hogh marcó el tercer gol tras recibir un pase de Ole Didrik Blomberg.

El partido de vuelta se jugará el próximo martes.

A primera hora, Newcastle se fue al descanso con una ventaja 5-0 y, salvo un improbable desplome en el partido de vuelta en casa la próxima semana, tiene un pie puesto en los octavos de final.

Gordon completó su triplete en 33 minutos en el estadio Tofik Bakhramov de Bakú y marcó el cuarto en añadido del primer tiempo. Malick Thiaw también se hizo presente en el marcador para el equipo de la Liga Premier, que realizó 16 remates en una primera mitad arrolladora.

Elvin Jafarguliyev descontó para Qarabag. Un disparo de Jacob Murphy, desviado, completó la goleada para Newcastle, que será el quinto equipo inglés en los octavos si avanza.

En los repechajes disputados el martes, el campeón defensor Paris Saint-Germain remontó una desventaja de dos goles para vencer 3-2 a Mónaco y el Real Madrid derrotó 1-0 a Benfica. Además, Galatasaray superó 5-2 a Juventus y Borussia Dortmund venció 2-0 a Atalanta.