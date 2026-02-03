Boletos de locura: ver el Mundial 2026 cuesta más que ir al Super Bowl

El primer semestre del 2026 tendrá los eventos más importantes del año en materia deportiva, ambos en los Estados Unidos: el Super Bowl, que se llevará a cabo el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California, y la final de la Copa del Mundo del Mundial que se jugará el 19 de julio en el Metlife de Nueva York.

Una de las grandes interrogantes que surge entorno a estos magnos eventos, es el costo por asistir, y no solo hablando del boleto de entrada, sino, todo lo que engloba un viaje desde la Ciudad de México a las sedes, así como el hospedaje que necesitarían para una estancia de fin de semana.

Si bien, en estos momentos resulta un poco "injusta" la comparación de precios, debido a la premura del Super Bowl en donde estarán jugando los Seattle Seahawks en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra, los precios de los boletos no suelen ser tan volátiles, debido a que los equipos que lo jugarán se definen tan dos semanas antes del encuentro.

Una vez mencionado, el costo del boleto más barato para ver al próximo campeón de la NFL se puede conseguir en las distintas plataformas de reventa en seis mil 458 dólares, es decir, 112 mil pesos. Mientras, que el más caro en la sección VIP del Estadio de los 49ers está en 778 mil 218 pesos.

En cuanto a los boletos de avión, el vuelo más barato a San Francisco saliendo del viernes 6 de febrero para regresar el lunes 9, es decir, un día después del partido, ronda los ocho mil. Mientras que el hospedaje cerca del estadio se encuentra desde los cuatro mil.

Sin contar los alimentos, asistir al Super Bowl de la manera más económica podría costarte 124 mil pesos.

EL MUNDIAL MÁS CARO.Ya lo adelantó el presidente de la FIFA Gianni Infantino, la Copa del Mundo del 2026 será el torneo más caro en la historia, y al menos, los precios lo han confirmado. A poco más de seis meses para que se dispute la final, los boletos ya se han comenzado a vender. El más barato se puede conseguir en estos momentos por una cantidad de nueve mil 511 dólares; es decir, 165 mil pesos, más caro que para el Super Bowl. Sin embargo, las entradas en la mejor zona del Metlife Stadium ronda los 42 mil 471 dólares, 737 mil 465 pesos; más barato que el partido de la NFL.

En cuanto a los hospedajes, la situación no cambia mucho, ya que podrías encontrar una habitación en AIRBNB en Nueva Jersey; cerca del estadio de los Gigantes, cerca de los cinco mil pesos. En tanto, los boletos de avión rondan los 10 mil pesos. Asistir a la final del Mundial en Estados Unidos te podría costar 180 mil pesos.

CONCLUSIÓN. La NFL presenta boletos más baratos que la Copa del Mundo en los asientos que suelen ser más "accesibles", mientras que en los lugares VIP, son más caros que para ver al campeón del torneo más importante de futbol.

En tanto el costo de avión y hospedaje puede variar dependiendo tus gustos y sobre todo la antelación con lo que los compres, ya que no es lo mismo comprar este mismo día el boleto de avión para viajar dentro de seis meses, que comprarlos a unos días; lo mismo pasa con el alojamiento, el cual va subiendo.

-----Quieren hacer historia al medio tiempo

El plus del Super Bowl LX será la participación de Bad Bunny, ganador del Grammy 2026 a Mejor Álbum por Debí Tirar Más Fotos.

Con 31 años, el cantante puertorriqueño encabezará el halftime show el 8 de febrero de 2026, en lo que será su única presentación en Estados Unidos durante este ciclo, tras evitar llevar su gira por temor a redadas del ICE entre su público latino.

Sin embargo, el Mundial 2026 no se quedará atrás, pues también incluirá un espectáculo de medio tiempo en la final, aunque aún no se han anunciado los artistas. Será la primera vez que un Mundial presente un show de esta magnitud.

