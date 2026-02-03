logo pulso
Inauguran nuevas instalaciones del Club de Niños y Niñas de Real de Peñasco

Inauguran nuevas instalaciones del Club de Niños y Niñas de Real de Peñasco

Seguridad

Muere hombre tras ser arrollado y arrastrado en Carranza

Emergencias atienden el hecho; hay afectaciones viales en la zona

Por Redacción

Febrero 03, 2026 07:38 a.m.
A
Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este martes sobre avenida Venustiano Carranza, en su cruce con Capitán Caldera, luego de haber sido atropellado y arrastrado varios metros, de acuerdo con los primeros reportes.

Al sitio acudieron unidades de emergencia y corporaciones de seguridad, que acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes.

El incidente provocó afectaciones viales en uno de los tramos más transitados de San Luis Potosí, por lo que se recomienda a los automovilistas evitar la zona y tomar rutas alternas.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada y las autoridades ya investigan las circunstancias del hecho.

SLP

Redacción

Agentes caitalinos logran detectar y asegurar a un hombre con artefactos metálicos en operativo de seguridad.

SLP

Redacción

Buscan liberar banquetas y ordenar la vialidad tras reporte ciudadano

SLP

Redacción

Emergencias atienden el hecho; hay afectaciones viales en la zona

SLP

Huasteca Hoy

El responsable huyó tras el impacto.