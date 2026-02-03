Muere hombre tras ser arrollado y arrastrado en Carranza
Emergencias atienden el hecho; hay afectaciones viales en la zona
Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este martes sobre avenida Venustiano Carranza, en su cruce con Capitán Caldera, luego de haber sido atropellado y arrastrado varios metros, de acuerdo con los primeros reportes.
Al sitio acudieron unidades de emergencia y corporaciones de seguridad, que acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes.
El incidente provocó afectaciones viales en uno de los tramos más transitados de San Luis Potosí, por lo que se recomienda a los automovilistas evitar la zona y tomar rutas alternas.
Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada y las autoridades ya investigan las circunstancias del hecho.
Por la constante invasión vigilan ciclovía de Carranza
Hay una unidad en la zona, encargada de retirar motocicletas y vehículos que obstruyan la ciclovía.
