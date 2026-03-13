Bologna y Roma igualan 1-1

En un duelo italiano, Bologna y Roma empataron 1-1 en el partido de ida de la Europa League.

Federico Bernardeschi anotó para el anfitrión Bologna al inicio de la segunda parte para abrir el marcador ante la Roma, pero el suplente Lorenzo Pellegrini igualó apenas cinco minutos después de entrar desde el banquillo de suplentes.

La eliminatoria sigue completamente abierta, aunque la Roma buscará sacar rédito de su experiencia en la vuelta la próxima semana.

La Roma ha sido subcampeona en dos ocasiones, incluida en 2023, y su técnico Gian Piero Gasperini conquistó la Liga Europa hace dos años con el conjunto del Atalanta.

El formato de la Liga Europa que se estrenó el año pasado permite que equipos del mismo país se enfrenten en cualquier momento de la fase eliminatoria. Antes, los cruces nacionales solo eran posibles a partir de los cuartos de final.

FIORENTINA GANA EN LA CONFERENCE LEAGUE

La Fiorentina, dos veces subcampeona, necesitó un penal en el tiempo de descuento para vencer 2-1 al club polaco Rakow.

VALIOSO TRIUNFO DE ORBELÍN Y AEK ATENAS

Orbelín Pineda y el AEK Atenas dieron un paso importante en el juego de ida de octavos de final de la Conference League.

El mediocampista mexicano disputó 73 minutos en el triunfo en calidad de visitante por 0-4 sobre el Celje, con lo que tiene pie y medio en la siguiente fase.