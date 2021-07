Bolt predice que no caerán sus récords en Tokio y apuesta por Bromell

El atleta jamaicano Usain Bolt, plusmarquista mundial de 100 y 200 metros, se declaró convencido de que sus récords no caerán en los Juegos Olímpicos de Tokio y apuesta por el estadounidense Trayvon Bromell en la final de 100 metros.



En una entrevista publicada por el Comité Olímpico Internacional, Bolt, retirado tras los Mundiales de Londres 2017, predice que la final olímpica de 100 metros será muy rápida, pero no tanto como para que caiga su récord mundial de 9.58.

"Estoy muy confiado (en que no habrá récord). No estoy diciendo que no vaya a suceder, pero no creo que estén al nivel suficiente para correr en 9.58 (los 100 metros) o en 19.19 (su récord mundial de 200)", comentó el jamaicano.

La carrera deportiva de Bolt hizo explosión en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, cuando obtuvo los títulos de 100 y 200 metros con sendos récords mundiales. Los actuales datan del año siguiente, de los Mundiales de Berlín.

Con respecto al futuro campeón olímpico de 100 metros, mostró predilección por el estadounidense Trayvon Bromell, que lidera el ránking mundial del año con una marca de 9.77 segundos.

"Ha progresado mucho, ha demostrado que está listo y está en forma. Si se mantiene así, debería estar en lo más alto", dijo refiriéndose al norteamericano.