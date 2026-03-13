Booker y los Suns someten a Indiana

INDIANÁPOLIS.- Devin Booker anotó 43 puntos, Jalen Green sumó 36 y los Suns de Phoenix vencieron el jueves 123-108 a los Pacers de Indiana, el peor equipo de la NBA, para hilar su cuarta victoria.

En tanto, los Pacers sufrieron su undécimo tropiezo en fila.

Ubicados séptimos en la Conferencia Oeste, los Suns disputaron el segundo partido de una gira de seis visitas que iniciaron con una victoria sobre Milwaukee la noche del martes.

Booker encestó 14 de 31 tiros de campo, acertó 4 de 7 triples y convirtió 11 tiros libres sin fallar. Además, capturó siete rebotes y repartió cinco asistencias.

Green acertó 14 de 23 disparos, con tres triples. Royce O´Neale aportó 15 puntos con 5 de 8 triples atinados.

Andrew Nembhard lideró a los Pacers con 23 puntos —todos en la primera mitad— después de que su participación estuvo en duda por una dolencia lumbar.

El pívot Ivica Zubac sumó ocho puntos y seis rebotes en 16 minutos en su debut con los Pacers. Fuera de acción desde diciembre por un esguince en el tobillo izquierdo, Zubac se unió a Indiana en un acuerdo en la fecha límite de traspasos con los Clippers de Los Angeles.