Bosnia y Checos avanzan en penales
Bosnia avanzó gracias a Edin Dzeko, de 40 años, quien igualó el marcador, y a Kerim Alajbegovic, de 18, quien convirtió el penal decisivo en una tanda de 4-2 sobre Gales, tras un empate 1-1.
República Checa espera ahora a Dinamarca, que superó 4-3 a Irlanda también desde los 11 pasos. Irlanda dilapidó una ventaja de 2-0. Ganaba también la tanda, antes de errar sus últimos dos intentos.
Robert Lewandowski prodigó un cabezazo crucial en una victoria de 2-1 sobre Albania, manteniendo viva la aspiración del delantero del Barcelona de llegar a un tercer Mundial.
Albania se puso en ventaja por medio de Arber Hoxha justo antes del descanso tras un error defensivo de Polonia. El cabezazo de Lewandowski en un tiro de esquina puso a su equipo de vuelta en el partido antes de que el gol de Piotr Zielinski colocara a Polonia al frente.
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