Bottas regresa a Mercedes

El piloto finlandés Valtteri Bottas regresa como piloto reserva para la temporada 2025 a la escudería alemana Mercedes, en la que el británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli son los titulares.

Valtteri mostró su felicidad en su vuelta, en declaraciones a la escudería alemana: “Estoy feliz de poder responder finalmente a la pregunta que me he planteado durante el último mes. Volver a casa con la familia Mercedes como tercer piloto para 2025 es lo que sigue y no podría estar

más contento”.

“A pesar de los desafíos de los últimos años, sé que todavía tengo mucho más que aportar a la F1. He tenido la suerte de haber disfrutado de muchos momentos increíbles en mis 12 años de carreras en la F1 hasta ahora” añadió.

El director ejecutivo de Mercedes Toto Wolff destacó el “impacto” del finlandés en la escudería: “El impacto y la contribución de Valtteri en los cinco años que estuvo con nosotros anteriormente como nuestro piloto de carreras fueron inmensos”.