Boxeador llega tarde al pesaje, no da el peso y agrede a su rival

El estadounidense Gervonta Davis hizo todo un show en la ceremonia de pesaje, previo al combate que sostendrá por el título ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) frente al cubano Yuriorkis Gamboa.

Davis llegó tarde a la ceremonia de pasaje y cuando subió a la báscula la detuvo dos libras por arriba del peso pactado para el combate (135). No conforme con ello, agredió a su rival que pudo desatar una trifulca en la sala de prensa del State Farm Arena en Atlanta, donde mañana se desarrollará el pleito.

El momento se suscitó la tarde del viernes, en la que Davis, quien es señalado como el discípulo de Floyd Mayweather Jr. por su actitud bravucona, llegó con retraso a la ceremonia. Una vez que bajó de la báscula y que se había dado cuenta de que no dio el peso, posó para la fotografía tradicional y ahí fue cuando empujó al cubano.

Parte del equipo de ambos púgiles y miembros de la promotora Showtime, que organiza el combate, tuvieron que separar a ambos peleadores y que el incidente desencadenara en una trifulca.

El estadounidense tuvo que recurrir a la deshidratación para bajar las dos libras y poder dar el peso. Davis, quien es el retador, enfrentará la pelea más importante de su carrera, luego de que subiera de división a los ligeros. El estadounidense tiene foja de 22 victorias (21 por nocaut) y no registra derrotas ni empates; Gamboa registra 30 éxitos (18 nocauts) y dos descalabros.

Vulgar y corriente @Gervontaa quien llega muy tarde y pasado de peso al pesaje y además agrede cobardemente a @gamboa #NoPuedesJugarBoxeo

