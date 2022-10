Brahim Díaz da al Milan triunfo sobre la Juve

MILÁN.- Un repleto estadio San Siro estalló en júbilo con el gol asombroso de Brahim Díaz, quien lució su habilidad para avanzar desde detrás de la media cancha y dio la victoria al Milan.

El español marcó tras la notable jugada individual, y el campeón defensor de la Serie A italiana venció el sábado a la Juventus por 2-0.

A los 54 minutos, Díaz recibió un balón de un rival en su propio campo, superó a la carrera a varios jugadores contrarios y venció al portero Wojciech Szczesny con un poderoso derechazo.

Mientras el público celebraba, Díaz se arrancó la camiseta para mostrar su número 10. Rafael Leão lo cargó en hombros.

“Desde que era yo un niño siempre he querido hacer esa celebración, y hoy la he hecho”, dijo Díaz entre risas. “Evidentemente, no debería hacerlo otra vez, porque le muestran a uno la cartulina amarilla. El año pasado quise hacerlo contra el Spezia pero Davide Calabria me detuvo”.

Fikayo Tomori abrió el marcador a los 45’ con apenas su segundo gol de liga para Milan. El primero también había sido contra Juventus,

Milan subió a la punta en igualdad de puntos con Atalanta y Napoli, que juegan este domingo.

Juventus cayó al octavo puesto con el triunfo del Inter sobre Sassuolo por 2-1.

Juventus llegó al encuentro ras ganar dos duelos en fila por primera vez en la temporada, incluidos sus primeros puntos en esta edición de la Liga de Campeones de Europa, pero sin el argentino Ángel Di María, quien estaba suspendido.