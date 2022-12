Brasil – Croacia: ¿Cuándo y dónde ver los cuartos de final de Qatar?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- Brasil y Croacia abren la fase de cuartos de final, este viernes, en la reanudación de la Copa del Mundo Qatar 2022, luego de dos días de pausa.

La Canarinha llega como amplia favorita al enfrenamiento ante los balcánicos, que quieren sorprender de nuevo como en Rusia 2018, que llegaron a la final ante Francia.

Los de Tite, que se impusieron sin problemas (4-1) a Corea del Sur, quieren mantener el ritmo en la justa de Qatar; Croacia sufrió ante Japón y tuvieron que definir su pase hasta la tanda de penaltis.

El ganador de este enfrentamiento se medirá en semifinales al que avance después entre Argentina y Países Bajos.

Horario y canales para ver en vivo el juego Brasil vs Croacia

A diferencia del duelo entre Argentina y Países Bajos, este enfrentamiento sí pasará por televisión abierta.

· Fecha: Viernes 9 de diciembre.

· Horario: 09:00.

· Canales: Las Estrellas, Canal 5, Vix, Azteca 7, TUDN, Sky Sports, Blue To Go.