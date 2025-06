Brasil sella su pase al Mundial

Brasil le ganó 1-0 a Paraguay en el Neo Química Arena consiguiendo así meterse de manera directa a la Copa del Mundo de 2026. El único gol del juego lo hizo Vinícius Jr al minuto 44’ para así entregarle la primera victoria a Carlo Ancelotti como director técnico de la selección sudamericana.

En un duelo cerrado, que serviría como persecución de Ecuador, que se ubica como segundo lugar de la tabla de Eliminatorias, Brasil, en apenas la segunda aparición del exentrenador madridista, Carlo Ancelotti, como estratega de los cariocas, sacó un extraordinario resultado para llegar con tranquilidad a las últimas jornadas.

Cuando el duelo parecía que no iba a tener un desenlace para ninguno de los dos lados, al menos en la primera parte, una gran jugada de Raphinha, que posteriormente robó Matheus Cunha para meter un centro violento, terminó en el fondo de las redes gracias a un remate de Vinícius Jr que solamente tuvo que barrerse para ganarle a la defensa paraguaya y adelantar a la Scrath du Oro.

La segunda mitad no dejó de ser un duelo cerrado, pues no hubo mucho más para contar en el compromiso al menos en el marcador, pues con las tarjetas amarillas se pudo dar una estadística, ya que aunque hayan sido pocas, todas cayeron en la primera parte, haciendo un segundo tiempo en el cual no existieron cartones preventivos; los amonestados fueron el autor del gol, Vinícius, Bruno Guimaraes y, por parte de Paraguay, Júnior Alonso.

Las siguientes jornadas de las Eliminatorias de CONMEBOL se jugarán en el mes de septiembre; a Brasil le falta encarar los duelos ante Chile, que ya quedó eliminado esta jornada, y Bolivia, que precisamente venció a los andinos para aspirar como mínimo al repechaje de la Copa Mundial.