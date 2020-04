Braun Strowman, nuevo campeón universal de la WWE

La sorpresa de la noche se dio en la lucha por el Campeonato Universal. Goldberg puso en juego el campeonato ante Braun Strowman, luchador que remplazó a Roman Reigns, quien decidió apartarse de la lucha para entrar en cuarentena por el Covid-19.

La lucha no tuvo grandes destellos, ambos gladiadores repitieron castigos. Goldberg aplicó tres lanzas continuas, pero no fueron suficientes para derrotar a Strowman.

Sin embargo, al retador le alcanzó con cuatro Power Slams seguidos para ser el nuevo campeón Universal y ser la sorpresa de la noche. Goldberg, miembro del Salón de la Fama, regresó a WWE para obtener de inmediato el campeonato en el Super Showdown que se celebró en febrero tras vencer "The Fiend" Bray Wyatt.

Becky Lynch retiene el título femenino de Raw

Uno de los combates más atractivos de Wrestlemania 36 fue la disputa por el Campeonato Femenino de Raw. Becky Lynch puso en juego su cetro ante Shayna Bazler, en la primera noche de la gran fiesta de la WWE.

Desde el pasado Monday Night Raw, la retadora puso a prueba a "The Man" y le adelantó un poco de lo que podría probar en el magno evento al azotarla en repetidas ocasiones en la mesa de los comentaristas.

Sin embargo, la astucia de Lynch pudo superar la rudeza de Shayna Baszler, quien desde el inicio del combate, con algunas llaves y fuertes golpes en la lona y bajo el ring, buscó de debilitar a la irlandesa.

Con una llave de sumisión en el cuello, Baszler quiso conseguir el campeonato, pero no contó con la respuesta de Lynch, quien sacó fuerzas para aplicarle un bombazo y conseguir el conteo de tres segundos para retener el campeonato.

El próximo ocho de abril se cumplirá un año desde que Becky Lynch conquistó dicho título y fue en la edición pasada de Wrestlemania.