Bravos de Atlanta vencen a Nacionales de Washington 9-4
Ronald Acuña Jr salió lesionado tras recibir pelotazos, pero radiografías fueron negativas.
WASHINGTON (AP) — Matt Olson impulsó tres carreras, Bryce Elder ponchó a seis en una labor de seis entradas y dos tercios y los Bravos de Atlanta ganaron su sexto juego consecutivo con una victoria de 9-4 sobre los Nacionales de Washington el lunes por la noche.
Matt Olson impulsa victoria clave para Bravos de Atlanta
Drake Baldwin añadió dos carreras impulsadas, y Ozzie Albies, Michael Harris II, Dominic Smith y Eli White aportaron una impulsada cada uno para Atlanta.
El venezolano Ronald Acuña Jr. recibió pelotazos en la cuarta y en la sexta entrada antes de salir del partido dolorido. Los Bravos informaron que las radiografías fueron negativas y que Acuña estaba día a día.
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El cuadrangular de dos carreras de Olson por encima de la barda del jardín central empató el juego 2-2 en la cuarta. Olson sumó una impulsada con un elevado de sacrificio en la novena para una ventaja de cinco carreras.
Atlanta lo abrió con cinco carreras en la sexta.
Detalles del partido y actuación de lanzadores
Los Bravos sacaron del juego al abridor de Washington Jake Irvin en la sexta tras un error a la defensiva y el segundo golpe a Acuña. El relevista de Washington PJ Poulin entró y lanzó un wild pitch, y luego Baldwin remolcó dos con un doblete por la línea del jardín izquierdo para poner a Atlanta al frente de manera definitiva 4-3.
Albies y Harris conectaron sencillos impulsores consecutivos en la sexta y Smith siguió con una impulsada con una jugada de selección para poner la pizarra 7-3.
Atlanta ha ganado 10 de sus últimos 12 juegos.
Elder (3-1), quien llegó liderando la Liga Nacional con una efectividad de 0,77 en cuatro aperturas esta temporada, permitió cuatro carreras, tres limpias.
Irvin (1-3) permitió cuatro carreras, tres limpias, en cinco entradas de labor.
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