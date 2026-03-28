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Bravos vencen 6-0 a los Reales

Por AP

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
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Bravos vencen 6-0 a los Reales

Los Bravos dispararon tres jonrones para respaldar seis sólidas entradas de Chris Sale, y Atlanta se impuso 6-0 a los Reales de Kansas City en la noche inaugural el viernes.

Tras una temporada marcada por las lesiones que puso fin a su racha de siete apariciones consecutivas en los playoffs y con una rotación abridora ya afectada por problemas físicos, Sale (1-0) aportó exactamente lo que los Bravos necesitaban. Permitió tres hits y otorgó tres bases por bolas, con seis ponches, antes de ceder el relevo al bullpen.

Ozzie Albies conectó un jonrón en la primera entrada, el vigente novato del año de la Liga Nacional Drake Baldwin se voló la barda en la tercera, y Michael Harris II añadió un cuadrangular de dos carreras ante el abridor de los Reales Cole Ragans (0-1) en la cuarta.  

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