Bravos y Xolos, obligados a ganar

México.- Este viernes se abren las puertas del Estadio Olímpico Benito Juárez donde se llevará a cabo una edición más del clásico de la frontera, los Bravos de Juárez reciben a los Xolos de Tijuana donde a ambas escuadras solo les queda ganar o ganar.

A los Bravos solo tienen la opción de la victoria si quieren estar en la fiesta grande del futbol mexicano luego de dejar ir los tres puntos de su partido pendiente ante los Gallos donde solo lograron rescatar una unidad.

A este duelo llegan con 16 unidades que los ubican en la décima posición, por lo que sumar es de vital importancia y esperar que los resultados sean positivos para poder estar en zona de liguilla en la recta final del torneo.

Mientras que el cuadro de Xolos se ubica con 15 unidades que lo colocan en la doceava posición, también la victoria y con la combinación de resultados podrían meterlo de lleno en la pelea por un lugar en la liguilla.

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Los Xolos dieron la sorpresa al vencer en la Jornada anterior a los Tigres con un solitario gol de Kevin Castañada por lo que llegan con la ilusión de sumar las tres unidades para soñar con volver a la Liguilla.

En su último encuentro fue en el Apertura 2025 en la pelea de Play In donde salió victorioso los Xolos por marcador de 3-1 por lo que los de Tijuana avanzaron a la Liguilla. Sin embargo, en el mismo torneo el resultado fue un empate 1-1 en la lejana jornada 3, el duelo fue en el Estadio Caliente.

El técnico de los Bravos, Pedro Miguel Faria Caixinha con sentimiento de tristeza tras el empate en su duelo pendiente de la Jornada 7 ante los Gallos de Querétaro dijo que la calificación "sigue dependiendo de nosotros" porque sabe que el promedio para calificar es de 25 unidades por lo que ya están enfocando en Xolos con el "pensamiento en querer ganar".

Xolos "es un equipo muy interesante, pero la principal preocupación es la recuperación de sus jugadores", señalo el estratega.