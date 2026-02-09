Breezy Johnson gana descenso olímpico

CORTINA D´AMPEZZO.- La esquiadora estadounidense Breezy Johnson ganó el descenso olímpico el domingo con una carrera audaz en un día empañado por el accidente de su compañera de equipo Lindsey Vonn, quien fue trasladada en helicóptero fuera de la montaña.

Johnson fue la sexta competidora y encontró velocidad con un recorrido arriesgado a lo largo del icónico circuito Olympia delle Tofana en Cortina. Estaba en la casilla de líder cuando Vonn, la competidora número 13, cortó una esquina demasiado cerca y giró antes de estrellarse. La carrera se detuvo por más de 20 minutos.

Johnson, de 30 años, se une a Vonn, de 41, como las únicas mujeres estadounidenses en ganar el descenso olímpico. Johnson terminó en 1 minuto, 36.10 segundos para superar a Emma Aicher de Alemania por solo 0.04 segundos, asegurando la primera medalla para Estados Unidos en estos Juegos de Invierno. La italiana Sofia Goggia, ganadora del descenso olímpico en 2018 y medallista de plata en 2022, terminó con el bronce.

Su compañera de equipo Jacqueline Wiles terminó a solo 0.27 segundos de una medalla, empatando en el cuarto lugar.

El accidente de Vonn ensombreció el evento. Vonn, quien ganó el descenso en los Juegos de Vancouver 2010, era favorita para la medalla de oro antes de su accidente en Suiza la semana pasada, cuando sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior.

Regresó a las competencias de esquí de élite la temporada pasada después de casi seis años y tras recibir un reemplazo parcial de rodilla de titanio en su rodilla derecha.

Cande Moreno de Andorra se torció la rodilla izquierda al aterrizar en un salto. Al igual que Vonn, fue retirada del circuito en helicóptero y la carrera se detuvo nuevamente.

Ambos oros en descenso este fin de semana fueron ganados por los campeones mundiales reinantes después de que Franjo von Allmen de Suiza ganara la carrera masculina el sábado. Ambas carreras también contaron con medallistas de plata emergentes (Aicher, Giovanni Franzoni de Italia) y veteranos italianos en posición de bronce (Goggia, Dominik Paris).