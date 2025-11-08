Brenner brilla con doblete en triunfo de Cincinnati sobre Crew en la MLS

CINCINNATI (AP) — El brasileño Brenner anotó a los 67 y 86 minutos para ayudar a que Cincinnati superara el sábado 2-1 al Crew de Columbus, en el tercer y decisivo duelo de su serie de primera ronda de los playoffs en la MLS.

Cincinnati jugará contra el Inter Miami (tercer preclasificado) o ante Nashville (6to) en las semifinales de la Conferencia Este a un solo partido. Comandado por Lionel Messi, el Inter Miami disputaba su partido más tarde.

El segundo gol de Brenner le dio a Cincinnati su primera ventaja en el cotejo. Samuel Gidi, en un contraataque, envió un pase corto retrasado, desde cerca del punto de penalti hacia los límites del área, donde Brenner dio un paso a su derecha y envió un tiro pegado al poste izquierdo.

A los 63, el argentino Andrés Herrera corrió hacia un balón adelantado por el portero Patrick Schulte y lanzó un centro de primera intención a un Jacen Russell-Rowe que llegó en carrera para un remate de media volea desde las inmediaciones del área chica, lo cual le dio una ventaja de 1-0 al Crew, séptimo preclasificado.

Brenner respondió cuatro minutos después por Cincinnati, segundo preclasificado, con un gol de primer toque, tras un suave cabezazo de Teenage Hadebe en un tiro de esquina.

El partido marcó el final de la carrera de Darlington Nagbe. El mediocampista de 35 años, que ganó cuatro títulos de la MLS, incluidos dos con el Crew a lo largo de 15 temporadas, anunció en octubre su retiro.

Cincinnati abrió la serie con una victoria de 1-0 antes de que el Crew igualara con una goleada de 4-0, tambi(en como local.

Minnesota United elimina a Sounders por penales

Dayne St. Clair anotó un tanto y Andrew Thomas impactó el travesaño en una tanda de penales que fue decidida por los porteros en la undécima ronda, para que el Minnesota United concretara una remontada con un jugador menos y eliminara el sábado a los Sounders de Seattle.

Los Loons se impusieron desde los 11 pasos en el tercer y decisivo encuentro de la primera ronda de la postemporada. La tanda se hizo necesaria a raíz del empate 3-3 en el tiempo regular.

Thomas, quien reemplazó al titular Stefan Frei a los 89 minutos, cuando la tanda de penales era inminente, pareció lesionarse un dedo en un yerro del argentino Joaquín Pereyra al comenzar la tanda. Terminó con un vendaje abultado en la mano.

Los Sounders, quintos preclasificados, comenzaron el partido decisivo aún más rápido que en su victoria 4-2 en casa. En ese duelo, disputado el lunes, Obed Vargas anotó a los 8 minutos para darles una ventaja que nunca perdieron.

Esta vez, Albert Rusnák aprovechó asistencias de Danny Musovski y el defensor Nouhou Tolo para anotar a los 5 minutos y poner el marcador 1-0. Musovski anotó sin asistencia desde el centro del área tres minutos después para una ventaja de dos goles.

Minnesota United redujo la diferencia a 2-1 a los 19, cuando Pereyra anotó tras una jugada a balón parado y una tarjeta amarilla al colombiano Yéimar Gómez Andrade de Seattle. Fue el primer gol de Pereyra en su sexta aparición en postemporada.

Los Loons, cuartos preclasificados, se vieron obligados a jugar con un hombre menos desde los 41 minutos después de que el defensor Joseph Rosales recibió una tarjeta roja por conducta violenta.

Minnesota United tomó una ventaja de 3-2 en inferioridad numérica, con goles de Jefferson Diaz a los 62 y del también defensor Anthony Markanich a los 71. Markanich ingresó a los 59 antes de anotar tras una jugada a balón parado.

Seattle no logró aprovechar la ventaja de un hombre sino hasta que Jordan Morris anotó a los 88 para empatar. Rusnák y Cristian Roldán dieron las asistencias.

Minnesota United se coló en las semifinales de la Conferencia Oeste por tercera vez en la historia del club.