Brilla Canel´s-Java en gira nacional

El equipo potosino Canel´s-Java tuvo una destacada participación en días recientes al competir en tres eventos ciclistas nacionales, celebrados en los estados de Puebla y Oaxaca, donde logró dos victorias y un segundo lugar, consolidándose como uno de los protagonistas del pelotón mexicano bajo la dirección de Juan José Monsiváis.

La primera competencia se llevó a cabo en el municipio de José María Morelos, donde Ignacio Prado se alzó con la victoria tras imponerse en un emocionante sprint final, luego de recorrer 140 kilómetros. El ciclista de Canel´s-Java, especialista en llegadas masivas, superó en la recta final a Andrés Pedroza, del equipo Tenis Stars, mientras que José Escárcega, representante de Hidalgo, completó el podio en la tercera posición. En esta misma prueba, sus compañeros Ramón Muñiz y Efrén Santos finalizaron en quinto y octavo lugar, respectivamente.

Posteriormente, la escuadra potosina volvió a destacar en la 66ª edición de la tradicional Carrera Ciclista de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, celebrada en honor al Padre Jesús de Nazareth. Este evento, reconocido por su historia dentro del calendario regional, reunió a destacados exponentes del ciclismo nacional en una competencia de alto nivel. En esta ocasión, el equipo Canel´s-Java dominó la prueba con un contundente 1-2, gracias a las actuaciones de Efrén Santos y Ramón Muñiz.

La gira concluyó en el estado de Oaxaca, específicamente en el municipio de Villa de Zaachila, donde Ramón Muñiz firmó una sobresaliente actuación al quedarse con la segunda posición en una exigente jornada. Asimismo, Efrén Santos y Miguel Díaz lograron ubicarse dentro del top 10, reafirmando el buen momento competitivo del conjunto potosino.

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Con estos resultados, Canel´s-Java se posiciona como un equipo sólido y competitivo en el ciclismo nacional, destacando el desempeño de sus principales figuras y confirmando su protagonismo en cada una de las competencias en las que participa.