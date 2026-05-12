Brilla Cantillo y Guardianes superan a los Angelinos

CLEVELAND.- Joey Cantillo lanzó seis entradas sin permitir carreras, el novato Travis Bazzana coronó una tercera entrada de cinco anotaciones con un doble que empujó un par y los Guardianes de Cleveland derrotaron 7-2 a los Angelinos de Los Ángeles la noche del lunes.

Cantillo (3-1) permitió cinco hits, dio una base por bolas y ponchó a cuatro.

El venezolano Brayan Rocchio puso a los Guardianes arriba 2-0 cuando recibió al relevista dominicano José Fermin con un sencillo en la segunda entrada, después de que el abridor Brent Suter fue retirado del juego.

Los Guardianes tuvieron un estallido de cinco carreras en la tercera entrada, aprovechando cuatro bases por bolas, para ampliar su ventaja a 7-0. David Fry recibió pasaporte con la casa llena y Daniel Schneemann conectó un sencillo de dos carreras antes de que Bazzana rematara el ataque con un doble que remocó otro par, una línea al jardín central. Bazzana fue la primera selección del draft amateur de 2024.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los Guardianes, líderes de la División Central de la Liga Americana, mejoraron a 28-4 contra los Angelinos en Cleveland desde el inicio de la temporada 2014. El equipo de Los Ángeles también perdió por 16ta vez en sus últimos 21 juegos.

Kyle Manzardo y Fry tuvieron dos imparables cada uno por los Guardianes, que recibieron 10 bases por bolas, la mayor cifra de la temporada, incluidas tres de Rhys Hoskins. Los Angelinos consiguieron un par de hits de Nolan Schanuel y Jo Adell, quien además impulsó una carrera con un sencillo en la octava entrada.

A Suter (1-2) se le cargaron dos carreras en una entrada y dos tercios. Alek Manoah terminó con cinco entradas sin permitir carreras pese a otorgar cinco bases por bolas.

El mánager de los Guardianes, Stephen Vogt, se perdió su segundo juego seguido debido a una infección viral.