Brilla pugilista sanluisina

La boxeadora potosina Fátima Patricia Herrera Álvarez, representante de México en la Olimpiada de París, se presentó con éxito en el magno recinto de la Arena Potosí, en el marco de la función denominada "Dinastía Chávez", donde mostró sus facultades en una atractiva pelea de exhibición. Existía gran expectativa por ver en acción a la pugilista potosina, quien tuvo que esperar hasta el cierre de la velada para subir al ring. Su aparición fue recibida con una ovación por parte del público, que permaneció en el inmueble hasta pasada la medianoche para presenciar su combate.

Herrera Álvarez enfrentó a la boxeadora poblana Renata Bermúdez, con quien sostuvo un duelo bajo el formato olímpico a tres rounds. El combate resultó intenso e interesante, con ambas pugilistas intercambiando una buena dosis de golpes, además de mostrar solidez defensiva y técnica sobre el cuadrilátero.

Al término del encuentro, el referee de la Asociación Potosina de Boxeo, Daniel Leija, levantó las manos de ambas boxeadoras y decretó un empate, al tratarse de una pelea de exhibición.

Al finalizar, la olímpica potosina expresó su felicidad por presentarse en la Arena Potosí y agradeció el apoyo del público. Asimismo, señaló que espera regresar en el futuro ya como boxeadora profesional, aunque antes deberá cumplir importantes objetivos, entre ellos volver a ser seleccionada por México para representar al país en la Olimpiada de Los Ángeles.

