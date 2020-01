Brillan potosinosen Nal. de Squash

Más de 20 deportistas potosinos acudieron al primer Torneo Nacional de Squash que fue selectivo para la edición 23 del Panamericano Jr. de la especialidad y primer Torneo Nacional de ranqueo Infantil y Juvenil, donde tuvieron una sobresaliente actuación.

El torneo tuvo sede en el estado de Nuevo León del 9 al 12 de enero, donde en ambas ramas, squashistas de las categorías Sub 19; sub 17; sub 15; sub 13 y sub 11, disputaron por demostrar su calidad en búsqueda de un mejor lugar en el ranking.

Al Torneo Selectivo de cara a los Juegos Nacionales CONADE acudieron de San Luis Potosí, en la rama varonil, Erik Flores Salgado; Yair A. Vázquez Ramírez; Gerardo Juárez Arredondo y Mariano Rojas Salinas en la categoría sub 19.

En la división sub 17, Adrián Meza Ruiz; Daniel Juárez Arredondo; Iván Alejandro Fortuna López y Braulio Meza Ruiz, fueron los representantes potosinos que buscaban un lugar para la justa de CONADE.

Con respecto a las damas, Sofía Ramos Fontanelli se subió al podio al finalizar en la tercera posición de la categoría sub 20 y Elena Almonaci Parra finalizó en el quinto peldaño, ambas pertenecen al Programa de Apoyo a Atletas de Alto Rendimiento; Sofía Villagómez Reyna concluyó en séptimo lugar.

En la categoría sub 17, Andrea Urbina Narváez se coronó campeona del torneo en su categoría. En la misma compitieron también Mariana Loredo Milán y Valeria Mariscal Chávez.

En la categoría sub15 también se logró una destacada actuación con Andrea Arreguin quien subió a lo más alto del podio como campeona; por su parte América Hernández consiguió un sobresaliente cuarto lugar.