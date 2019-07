Brillaron gimnastas de Gydman en la Copa Deportivo 2000

Muy buena actuación fue la que tuvieron los representantes del Centro Gydman, en su participación en la Copa Deportivo 2000 de Gimnasia Artística, que tuvo lugar el pasado fin de semana y en donde la mayoría de sus representantes terminaron en lo más alto del podio.

Fue una competencia reñida, dada la calidad de sus participantes y por ende un resultado muy satisfactorio para el Centro Gydman que se presentó con una buena delegación de competidores, todos ellos bajo el mando de la profesora Yania Esparza.

En cuanto a los resultados se tiene que en el nivel 1, Denisse Cerda Díaz de León, Víctor Martínez Turrubiartes y María Fernanda Posadas Rangel, tomaron parte en los aparatos de salto, barras, viga y piso, en donde terminaron en el primer lugar de cada uno de ellos, para obviamente terminar como primero lugar del All Around.

Por su parte, Sofía Moreno González terminó segunda en el All Around, Renata Moreno González, Emilia Martínez de la Fuente, Roberta Abella Rodríguez, Emma Sofía Aguilar Meza, Fernanda Saray Díaz Villanueva, terminaron en el primer lugar All Around; en el nivel 3 de Escuela Deportiva, Melanie Esparza Martínez fue segundo lugar All Around.

En la categoría Prenivel, Frida Vargas Martínez, Mildred Nicoles Castillo Reyna y Diego Alfredo Díaz Martínez, Santiago Inserra Alvarado, Melissa Rodríguez Céspedes, Ana Paula Díaz Villanueva y Lorenzo Inserra Alvarado, fueron primer lugar en el All Around; finalmente, Areli Rosas Lárraga, fue segundo lugar All Around en el nivel 1.