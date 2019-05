Briseño es el 2do. refuerzo de las Chivas

Guadalajara, Jalisco.- Antonio Briseño volverá al futbol mexicano, ya que este jueves cerró la negociación para convertirse en nuevo jugador de las Chivas. El Pollo se une a Toño Rodríguez en el Rebaño.

A pesar de que había varios equipos interesados en sus servicios, entre ellos el Atlas, el Pollo decidió firmar con el Rebaño por tres años al llegar también a un acuerdo en su salario y así pronto será anunciado como nuevo elemento rojiblanco.

Briseño llegará libre tras jugar un año en el futbol de Portugal con el Feirense, que no supo mantenerse en la Liga NOS y descendió, por lo que aprovechó para despedirse del conjunto europeo.

"Una temporada más que termina, no se cumplió el objetivo grupal, estoy triste y devastado, pero agradecido por el crecimiento inmenso en mi carrera. Aprendí cosas que nunca hubiera aprendido con el éxito y eso es lo que más rescato en esta época, ahora está en mí luchar para no repetir esta situación", publicó Briseño.

"Su afición me abrazó como uno más de su familia, siempre cada partido apoyándonos y alentándonos a seguir. Gracias ´civitas´ por todo el cariño que me entregaron, me llevo lo mejor de ustedes", agradeció el mexicano.

El jugador se encuentra en Monterrey, para visitar a la familia de su esposa y ahí logró el acuerdo con el alto mando rojiblanco, así que será cuestión de horas para que se anuncie su contratación.

Con 25 años, Briseño, Campeón del Mundo con México en el 2011, estará reportando con el conjunto rojiblanco para comenzar la Pretemporada los últimos días de mayo.

Así, Briseño portará su tercera playera en México, ya que ha jugado para Atlas y los Tigres de la UANL. El Pollo fue una de las peticiones del técnico, Tomás Boy para reforzar el cuadro bajo de las Chivas.