Broncos seguran el puesto No. 1

DENVER.- Los Broncos de Denver aseguraron el primer puesto de la Conferencia Americana para los playoffs con una victoria de 19-3 sobre el grupo de suplentes de los Chargers de Los Ángeles Chargers el domingo, una victoria impulsada por la devolución de una intercepción de 45 yardas de Ja´Quan McMillian para un touchdown.

Wil Lutz acertó cuatro de cuatro goles de campo mientras los Broncos (14-3) igualaron su récord de franquicia de más victorias en una temporada y obtuvieron la primera posición en los playoffs desde 2015, lo que aprovecharon para conseguir su tercer título de Super Bowl.

Tendrán una semana de descanso antes de albergar su primer juego de playoffs en una década, que podría ser contra estos mismos Chargers (11-6) si L.A. vence a los Patriots (14-3) en Nueva Inglaterra en la ronda de comodines el próximo fin de semana.

El quarterback de los Broncos, Bo Nix, tuvo uno de sus peores juegos de la temporada, lanzando solo para 38 yardas en la primera mitad y 141 en total, pero igualó el récord de Russell Wilson de 24 victorias en sus dos primeras temporadas en la NFL.

Sin posibilidad de ganar la división, los Chargers trataron este juego como una semana de descanso mientras se preparan para salir de gira para los playoffs en la ronda de comodines.