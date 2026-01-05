logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Broncos seguran el puesto No. 1

Clasifican a playoffs con ventaja tras la paliza a Chargers

Por AP

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Broncos seguran el puesto No. 1

DENVER.- Los Broncos de Denver aseguraron el primer puesto de la Conferencia Americana para los playoffs con una victoria de 19-3 sobre el grupo de suplentes de los Chargers de Los Ángeles Chargers el domingo, una victoria impulsada por la devolución de una intercepción de 45 yardas de Ja´Quan McMillian para un touchdown.

Wil Lutz acertó cuatro de cuatro goles de campo mientras los Broncos (14-3) igualaron su récord de franquicia de más victorias en una temporada y obtuvieron la primera posición en los playoffs desde 2015, lo que aprovecharon para conseguir su tercer título de Super Bowl.

Tendrán una semana de descanso antes de albergar su primer juego de playoffs en una década, que podría ser contra estos mismos Chargers (11-6) si L.A. vence a los Patriots (14-3) en Nueva Inglaterra en la ronda de comodines el próximo fin de semana.

El quarterback de los Broncos, Bo Nix, tuvo uno de sus peores juegos de la temporada, lanzando solo para 38 yardas en la primera mitad y 141 en total, pero igualó el récord de Russell Wilson de 24 victorias en sus dos primeras temporadas en la NFL.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sin posibilidad de ganar la división, los Chargers trataron este juego como una semana de descanso mientras se preparan para salir de gira para los playoffs en la ronda de comodines.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Panthers, a playoffs
    Panthers, a playoffs

    Panthers, a playoffs

    SLP

    El Universal

    Carolina avanzó pese a récord perdedor.

    Raúl Jiménez asiste y salva empate
    Raúl Jiménez asiste y salva empate

    Raúl Jiménez asiste y salva empate

    SLP

    El Universal

    El mexicano generó una asistencia de lujo.

    Guillermo Ochoa hace historia en el futbol europeo con nuevo récord
    Guillermo Ochoa hace historia en el futbol europeo con nuevo récord

    Guillermo Ochoa hace historia en el futbol europeo con nuevo récord

    SLP

    El Universal

    El guardameta mexicano alcanza una marca histórica en su carrera

    Empate 2-2 entre Liverpool y Fulham por gol tardío
    Empate 2-2 entre Liverpool y Fulham por gol tardío

    Empate 2-2 entre Liverpool y Fulham por gol tardío

    SLP

    AP

    El Fulham sorprende al Liverpool con gol de Harrison Reed en tiempo añadido. Cunha marca para el Man United en empate.