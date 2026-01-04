CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Afin de fortalecer lazos de afecto y compartir por el inicio de este 2026, un grupo de amigos se reunieron en una estupenda celebración.

Ellos, socios de la Sociedad Potosina La Lonja, para quienes, la temporada resulta ideal para compartir los logros alcanzados, como los propósitos y anhelos para el Año Nuevo.

El Consejo Directivo, que preside Edgardo Martínez Rodríguez reunió una serie de detalles de buen gusto, muy acordes a la temporada.

Dieron la bienvenida a la concurrencia y le expresaron un cálido mensaje de bienestar y prosperidad para ellos y sus familias en este nuevo lustro.

Ellos, optimistas, visionarios, con gran energía, disfrutaron del encuentro, que resultó pleno de felicidad y de emociones.

La atmósfera se prolongó con gran armonía.