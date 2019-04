Bruno Marioni está tranquilo, pero sin la seguridad de seguir en Pumas

A pesar del momento que vive el equipo con la Liga y la Copa, el argentino Bruno Marioni, técnico de Pumas de la UNAM, dijo sentirse tranquilo y aunque tiene contrato por tres años, de ninguna manera se siente seguro en el puesto.

"Nada me garantiza seguir al frente de Pumas, tengo contrato, pero no me garantiza seguir, lo único es que se consigan resultados; como a todos los entrenadores", subrayó.

En rueda de prensa al concluir el entrenamiento de este martes, comentó que ha cumplido su sueño de dirigir al equipo para el que llegó como jugador en 2004, y espera seguir al frente del mismo por mucho tiempo.

"Claro que pienso que voy a seguir, mi sueño de ser entrenador Pumas lo quiero mantener mucho tiempo. Me deja tranquilo el trabajo diario, el respaldo de los jugadores, cometemos errores y no se han dado los resultados que esperábamos", apuntó.

Señaló que la seguridad de continuar al frente del equipo "es una línea tan delgada" que no puede adelantarse a los hechos, pero se siente tranquilo por el trabajo que han realizado en cada entrenamiento y tratan de plasmar en la cancha.

"En el entrenamiento ya sé qué haré y qué voy a plantearles los jugadores, sé qué vamos a trabajar y lo hacemos, después sale bien, no podemos hacer otra cosa. Entonces, estoy tranquilo con mi trabajo, porque sé lo que hago y no improviso", detalló.

Aclaró que luego del incidente con el aficionado en el partido de vuelta de la Copa MX ante Juárez, en ningún momento le paso por la cabeza renunciar, pero acatará la sanción que le impongan la Comisión Disciplinaria y el club.

Se manifestó a favor del VAR, pues consideró que está en una etapa de evolución, "tenemos que darle chance de que siga creciendo el, y como siempre pasa en todas las etapas nuevas, hay errores y aprendizaje, hay que darle la posibilidad de que pueda seguir mejorando".