Bruno Torres listo para iniciar Off Road 2026

Por Romario Ventura

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Bruno Torres listo para iniciar Off Road 2026

Luego de proclamarse campeón del Campeonato Estatal de Off Road de San Luis Potosí y conseguir el tercer lugar en el Campeonato Nacional dentro de la categoría Clase 9, el piloto potosino Bruno Torres Chávez y el Team Galgos se reportan listos para iniciar una nueva temporada.

El arranque del calendario 2026 se dará en el marco del Campeonato Estatal de Off Road, cuya primera fecha será la tradicional Champions Race Estanzuela, a celebrarse este domingo 8 de marzo a las 11:00 horas en la Unidad Deportiva Estanzuela.

La competencia se correrá en la modalidad de automovilismo off road sobre el circuito Loop Estanzuela, con una distancia aproximada de 150 kilómetros, divididos en dos hits de siete vueltas cada uno, poniendo a prueba la resistencia mecánica y la pericia de los pilotos.

Torres Chávez llega motivado tras una destacada campaña 2025, donde dominó el serial estatal y logró subir al podio nacional en Clase 9, consolidándose como uno de los exponentes más competitivos del off road potosino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El Team Galgos buscará comenzar con el pie derecho en esta nueva edición del campeonato, en una carrera que reunirá a los mejores pilotos del estado y que marca el inicio de un año lleno de retos en los caminos y terracerías de San Luis Potosí.

