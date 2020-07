Buena actuación de Canel´s Racing

Trucks México Series Virtual realizó su semifinal en la pista de Kansas, donde los pilotos Canel´s Racing tuvieron una buena participación, lo anterior al colocarse en el segundo sitio con Rubén García Jr. y el quinto puesto con Alex de Alba, lugares que les permite llegar a la final con posibilidades del título.

"Fue una carrera donde tuvimos de todo tipo de emociones, estuvo divertido remontar desde último lugar un par de veces. Al final logramos colocarnos en el segundo lugar muy cerca del triunfo esta penúltima carrera virtual de las Trucks, al final es un pódium que me supo a victoria dada las circunstancias", dijo el piloto capitalino Rubén García Jr. #88 Canel´s/HDI Seguros.

Alex de Alba Jr. #14 Canel´s/Kultek, por su parte, opinó que fue una noche complicada, "la que tuvimos en la semifinal de Trucks México Series Virtual, nos mantuvimos en buena posición a partir de que tomamos el liderato".

Añadió, "pero en una rearrancada me estuve involucrado en un contacto y la camioneta #14 Canel´s/Kultek quedó muy dañada, por tal motivo tuvimos que entrar a pits y al salir nuevamente en otro arranque me pegan, parecía el final de todo pero en las últimas vueltas se presentó la oportunidad de ir en busca de mejores lugares y al final pude rescatar la quinta posición que me permite seguir en la pelea por el título".