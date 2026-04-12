Buena actuación de Efrén Santos

La escuadra mexicana Canel´s-Java vivió una jornada de contrastes en la tercera etapa de la Redlands Bicycle Classic en su edición 40, donde, tras la victoria conseguida un día antes por Sebastián Brenes, el equipo dirigido por Juan José Monsivais tuvo que sobreponerse a un recorrido exigente y condiciones adversas. A pesar de ello, lograron cerrar con un resultado positivo gracias a la actuación de Efrén Santos.

La etapa se disputó en el circuito "Crafton Hills", un trazado de 7 kilómetros al que los ciclistas dieron 12 vueltas para completar un total de 85 kilómetros. Bajo un intenso calor, el pelotón enfrentó cinco premios intermedios de montaña, ubicados estratégicamente en distintos puntos del recorrido y definidos a escasos 200 metros de meta.

El circuito presentó una altimetría demandante, combinando descenso por carretera de cañón, subidas panorámicas y un tramo sin pavimentar que puso a prueba la resistencia de los corredores. Desde la salida en Sand Canyon, los integrantes de Canel´s-Java buscaron posicionarse al frente, destacando en sectores clave como Overcrest Drive, donde Efrén Santos mostró fortaleza en la escalada.

A lo largo de las vueltas, el equipo mantuvo una estrategia constante, trabajando en bloque y alternando intentos de fuga tanto en grupo como en solitario. El tramo sin asfalto en Tennessee Road Lane, de más de dos kilómetros, añadió un grado extra de dificultad en cada giro, obligando a los ciclistas a adaptarse rápidamente a los cambios de terreno.

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En los kilómetros finales, la táctica comenzó a rendir frutos con Santos y José Ramón Muñiz colocándose en posiciones competitivas dentro de un lote reducido que aspiraba al triunfo. Sin embargo, el alto nivel del grupo puntero llevó la definición a un sprint masivo.

Tras poco más de dos horas de competencia, Efrén Santos cruzó la meta en la décima tercera posición, a 19 segundos del ganador, mientras que José Ramón Muñiz finalizó en el lugar 20 a 24 segundos. Más atrás llegaron Sebastián Brenes (57), Miguel Ángel Díaz (65) y Owen Wright (67), dentro de un pelotón de 139 corredores activos.

Al término de la etapa, Efrén Santos destacó la intensidad del recorrido: "Fue una etapa bastante movida de principio a fin, con muchos ataques por ser un circuito corto pero muy exigente, con cerca de 1900 metros de ascenso acumulado y mucho calor. Logramos meternos en un corte importante y cerrar con un lugar 13 gracias también al gran trabajo del equipo".