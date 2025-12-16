Buenos duelos dejó la Liga Azteca

La Fecha 6 del Torneo Mictlán 2025, en la Categoría Ascenso Héctor Leyva de la Liga de Futbol Azteca, se disputó este domingo 14 de diciembre con encuentros intensos, volteretas emocionantes y marcadores que mantuvieron la pasión encendida en cada cancha.

GANA UN DUELO DE ALARIDO

Deportivo Luna salió con los tres puntos tras imponerse 3-2 a Deportivo Doble RR. Sebastián Luna fue la gran figura al marcar dos goles, acompañado por Gabriel Martínez, mientras que por Doble RR respondieron Luis Ángel Palomo y Juan Ramón Reyna, en un choque de ida y vuelta que se definió en los minutos finales. El arbitraje estuvo a cargo de Martín Guzmán Rodríguez.

GANÓ BIEN

Con autoridad y orden táctico, Deportivo Maratuz superó 2-0 a Carpintería Benja´s F.C., gracias a un doblete de Mario García, que resolvió el compromiso con efectividad y sangre fría frente al arco. El silbante central fue Marco Aurelio Velázquez Soto.

RESISTE Y SE QUEDA CON la victOria

En un duelo cerrado y muy disputado, Atlético Salazares venció 2-1 a Zorros del Desierto. Los goles de Miguel Obed Tobías y Saúl Olvera marcaron la diferencia, mientras que Antonio Medina descontó para Zorros, en un partido intenso de principio a fin, dirigido por José Esteban Castillo.

IMPONE CONDICIONES

Con futbol práctico y contundente, La Alianza F.C. se impuso 3-1 a Atlético Palemiras, con anotaciones de Luis Alejandro Santos, Ángel Gabriel Leos y Emmanuel Turín. Por Palemiras, Efrén Martínez había abierto el marcador, pero la reacción aliancista fue inmediata bajo la conducción arbitral de José Esteban Castillo.

TRIUNFO CÓMODO

Atlético Paisanos mostró su mejor versión ofensiva al derrotar 4-1 a Unión Julias. Jesús Arturo Tapia brilló con dos goles, complementados por Cristian Cruz y Juan Delgado, mientras que Roberto Alvarado anotó el tanto del descuento. El juez central fue José Luis Martínez Martínez.

GRAN VICTORIA

En una de las sorpresas de la fecha, Buenavista F.C. salió inspirado y goleó 4-1 al Atlético de Turrubiartes. Saúl Bravo lideró el ataque con dos anotaciones, apoyado por José García y Kenet Bravo; José Ángel Degollado hizo el gol del honor para los derrotados. El árbitro fue Juan Ramón Jara.

triunfÓ EN LA MESA

Comercializadora H. A. sumó puntos importantes al ganar 2-0 en la mesa al Real Gales, resultado que también cuenta en la clasificación.

SEGUNDA FUERZA

Con autoridad y buen manejo del balón, Spartanos F.C. se quedó con el triunfo al vencer 3-1 a Carpintería Gody FC. Armando Arévalo fue la gran figura del encuentro al marcar dos anotaciones, mientras que Diego Juárez selló la victoria. Por Gody, Antonio Cerda descontó en un partido dirigido por José A. Turrubiartes.

NO TUVO PIEDAD

El Deportivo San Alberto mostró su poder ofensivo y firmó una contundente goleada de 5-0 sobre Costanzo FC. José Antonio Salas y Joaquín Covarrubias brillaron con dos goles cada uno, acompañados por Edgardo López, en una tarde redonda bajo el silbatazo de Rafael Martínez.

FESTIVAL DE GOLES

En el partido más espectacular de la jornada, Los Muchachos de Don Beto y Elite Titans ofrecieron un verdadero festín ofensivo. Con un marcador final de 7-5, Don Beto salió victorioso gracias a las anotaciones de Luis Gerardo Galván (2), Luis Ángel Martínez (2), José Adrián Galeana y Jonathan Hernández. Por Elite Titans respondieron Óscar Antonio Mireles (2), Luis Ángel Martínez (2) y Juan de Dios Chávez, en un duelo de ida y vuelta arbitrado por Martín Guzmán Rodríguez.

ARROLLA SIN CONTEMPLACIONES

Con una exhibición demoledora, Descendencia Bravos F.C. pasó por encima del Atlético Maracruz, al imponerse 7-0. Christopher Fernández y José Lucio Montalvo se despacharon con triplete, mientras que Jesús Ortiz aportó el resto de las anotaciones, en un partido sin discusión dirigido por José Luis Martínez.

SUFRIDa victoria

En un duelo cerrado y de alto ritmo, Inter San José consiguió una valiosa victoria de 3-2 ante Cuates de Puebla. Juan Sierra, Juan José Rodríguez y José Alfredo Ramírez marcaron para el Inter, mientras que José Guadalupe Puebla y Ángel Eduardo Marmolejo mantuvieron con vida a Cuates hasta el final. El arbitraje estuvo a cargo de Juan Ramón Jara.

PARTIDO PENDIENTE

El encuentro entre Deportivo Cachorros y Deportivo Reyes Colombia quedó pendiente y será reprogramado por la liga.