Busca Cruz Azul evitar otro fracaso

CIUDAD DE MÉXICO.- Las expectativas pueden ser el preámbulo de la decepción. En el caso de Cruz Azul, eso parece ser una temática recurrente en casi un cuarto de siglo desde que alzó su último título de liga en el torneo mexicano.

Cinco meses después de un épico colapso en liguilla, la Máquina intentará cambiar la narrativa de fracasos que lo rodea y remontar una desventaja de 2-1 ante Toluca para acceder a las semifinales del torneo Clausura mexicano.

En diciembre pasado, los celestes dejaron ir una ventaja de cuatro goles para terminar eliminados por Pumas en las semifinales, algo inédito en la historia del fútbol local.

Este año, con un nuevo técnico, el club dominó la fase regular del Clausura empatando un récord de triunfos consecutivos (12) y arribó a la fase final montado en una racha de 15 partidos sin derrota, pero sucumbió en el patio de los Diablos Rojos.

"Nos vamos dolidos en el alma, pero sé que en la vuelta será un resultado distinto", dijo el timonel peruano Juan Reynoso, quien llegó este torneo como relevo del uruguayo Robert Siboldi. "Me encantó la actitud de mis muchachos después del partido en el vestuario, por eso no me voy preocupado, ellos tienen una actitud positiva".

Cruz Azul requiere ganar por 1-0 para avanzar por el tanto de visitante, el primer criterio para desempatar una serie. O una victoria de 2-1 para clasificarse por su mejor posición en la tabla.

La Máquina fue campeón de liga por última vez en el Invierno 97. Desde entonces ha acumulado derrotas en las finales del Invierno 99, Clausura 2008, Apertura 2008, Apertura 2009, Clausura 2013 y Apertura 2018.

"El partido nos deja un sabor de que podemos regresar", señaló Reynoso. "Nos vamos calientitos para revertir esto en el estadio Azteca".

De lo contrario, agregaran un capítulo más a su novela de grandes decepciones.