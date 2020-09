Busca el Pachuca sobreponerse a lesión de su capitán ante Monterrey

Perder a su capitán, Jorge "Burrito" Hernández, por una terrible lesión es un duro golpe para el Pachuca, pero el equipo debe sobreponerse para no dejar escapar más puntos en su cancha, aunque la prueba de este lunes es por demás complicada: los Rayados del Monterrey, conjunto que cuenta con el mejor plantel del campeonato y es el vigente campeón del futbol mexicano.

Ambos equipos han dejado que desear y aunque están en zona de clasificación, no son de lo mejor del Torneo Guardianes 2020; los hidalguenses cuentan con 14 unidades y están en el sitio seis general, mientras que los de la Sultana del Norte alcanzan los 13 y se ubican en la séptima posición.

Los duelos más recientes de cada uno fueron para olvidar, más del lado de los Tuzos: su visita al estadio Azteca fue un desastre, por la fractura de tobillo del "Burrito" Hernández y porque perdieron el partido ante Cruz Azul de último minuto, con un enorme error de su zaga que nunca pudo cortar un despeje largo.

Del lado del Monterrey las cosas son un poco peor; en Nuevo León no dejan de criticar al técnico Antonio "Turco" Mohamed porque pese a lo brillante de su plantel, nada más no logra hacerlos jugar acorde a su elevado costo.

Ante el Atlas, en su cancha, los Rayados debieron perder (apenas empataron 1-1), por lo que una derrota, aunque sea en condición de visitante, acrecentará la presión sobre el timonel argentino, quien además, tiene pésimos recuerdos de su rival de este lunes, que en el Clausura 2016 le ganó de último minuto el campeonato en su flamante estadio.

El silbante del juego, que se disputará a partir de las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el estadio Hidalgo, será Luis Enrique Santander