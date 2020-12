Buscará Ablanedo podio en Puebla

Con un pidió desea despedirse el piloto Paco Ablanedo, del equipo potosino Dynamic Motorsport este próximo viernes 18 de diciembre en lo que será el cierre de la temporada 2020 de la Trucks México Series.

Ablanedo quien conduce la camioneta marcada con el número 69 AlloyWheelRepairSpecialists-EleganciaTextilHotelera adelantó que se iría complacido del trazado poblano de 2.06 kilómetros de longitud con acabar dentro de los tres primeros lugares tanto del campeonato como de la última fecha.

"Llego preparado, le he dado mucho al gimnasio, me he esforzado demasiado en tener condición física, he dormido bien y más que nada me he concentrado en entrenar en el simulador lo más que pueda, para así tener más práctica para la carrera", explicó el joven piloto.

También dijo me encuentro ansioso, pero a la vez nervioso de la final, porque hay muchas cosas de por medio que pienso cuidar, me gustaría terminar con un buen resultado la temporada, para que así mi equipo se sienta orgulloso de tenerme como si miembro".

Paco mencionó que el trazado poblano es un desafío interesante por su diseño, pero se dijo listo para enfrentarlo. "es un óvalo estratégico, de mucho draft, en él se necesita demasiada concentración, con un podio saldría contento de Puebla".