Buscará De Alba la victoria en el estado de Puebla

El equipo tapatío AGA Racing Team se declaró listo para enfrentar la cuarta fecha de la temporada 2026 de NASCAR México Series, la cual se disputará este 17 de mayo en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, una pista especial para la escudería que buscará conquistar su primera victoria del año.

Con el avance del calendario, también aumentan los retos para el conjunto jalisciense, que actualmente pelea por mantenerse dentro de los 10 primeros lugares que otorgan el pase al "Chase" de la categoría. De momento, el piloto potosino Alex de Alba ocupa el quinto sitio de la clasificación general con 111 puntos acumulados.

Pese a mantenerse entre los protagonistas de la temporada, el triunfo todavía no llega para el auto número 14 patrocinado por AGA de Manzana, Red Cola y Skarch. Sin embargo, el equipo confía en revertir la situación en un circuito que le trae buenos recuerdos, ya que fue ahí donde Alex de Alba se coronó campeón en la final de la temporada 2025.

El reto para esta cuarta fecha se desarrollará sobre un trazado de 2 mil 590 metros de longitud, que combina parte del óvalo con el circuito. La actividad comenzará el sábado 16 de mayo con las prácticas y la sesión de clasificación, en la que el piloto buscará asegurar una posición privilegiada de salida.

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Las emociones continuarán el domingo 17 de mayo con la disputa de "La Poblana 75", competencia pactada a 75 vueltas y con un "stage" programado en la vuelta 30. Tanto Alex de Alba como el AGA Racing Team tienen la mira puesta en conseguir la primera victoria de la campaña justo cuando la temporada regular se acerca a su punto medio.

La cuarta ronda de NASCAR México Series promete un fin de semana lleno de adrenalina, culminando este domingo a las 13:50 horas en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed.