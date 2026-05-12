logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

Fotogalería

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Buscará De Alba la victoria en el estado de Puebla

El piloto potosino afronta la cuarta fecha de la serie Nascar México

Por Romario Ventura

Mayo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Buscará De Alba la victoria en el estado de Puebla

El equipo tapatío AGA Racing Team se declaró listo para enfrentar la cuarta fecha de la temporada 2026 de NASCAR México Series, la cual se disputará este 17 de mayo en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, una pista especial para la escudería que buscará conquistar su primera victoria del año.

Con el avance del calendario, también aumentan los retos para el conjunto jalisciense, que actualmente pelea por mantenerse dentro de los 10 primeros lugares que otorgan el pase al "Chase" de la categoría. De momento, el piloto potosino Alex de Alba ocupa el quinto sitio de la clasificación general con 111 puntos acumulados.

Pese a mantenerse entre los protagonistas de la temporada, el triunfo todavía no llega para el auto número 14 patrocinado por AGA de Manzana, Red Cola y Skarch. Sin embargo, el equipo confía en revertir la situación en un circuito que le trae buenos recuerdos, ya que fue ahí donde Alex de Alba se coronó campeón en la final de la temporada 2025.

El reto para esta cuarta fecha se desarrollará sobre un trazado de 2 mil 590 metros de longitud, que combina parte del óvalo con el circuito. La actividad comenzará el sábado 16 de mayo con las prácticas y la sesión de clasificación, en la que el piloto buscará asegurar una posición privilegiada de salida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las emociones continuarán el domingo 17 de mayo con la disputa de "La Poblana 75", competencia pactada a 75 vueltas y con un "stage" programado en la vuelta 30. Tanto Alex de Alba como el AGA Racing Team tienen la mira puesta en conseguir la primera victoria de la campaña justo cuando la temporada regular se acerca a su punto medio.

La cuarta ronda de NASCAR México Series promete un fin de semana lleno de adrenalina, culminando este domingo a las 13:50 horas en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Final Liga MX Femenil 2026: América y Rayadas definen campeón
    Final Liga MX Femenil 2026: América y Rayadas definen campeón

    Final Liga MX Femenil 2026: América y Rayadas definen campeón

    SLP

    El Universal

    Rayadas buscan su quinto título en la Liga MX Femenil tras superar a Pachuca en semifinales.

    AB Quintanilla corona a Cazzu en concierto en San Antonio
    AB Quintanilla corona a Cazzu en concierto en San Antonio

    AB Quintanilla corona a Cazzu en concierto en San Antonio

    SLP

    El Universal

    El gesto de AB Quintanilla hacia Cazzu destacó su talento y la conexión con el público en Estados Unidos.

    Guillermo Ochoa inicia concentración con selección México rumbo a Mundial
    Guillermo Ochoa inicia concentración con selección México rumbo a Mundial

    Guillermo Ochoa inicia concentración con selección México rumbo a Mundial

    SLP

    EFE

    El portero mexicano destaca su orgullo y experiencia tras iniciar concentración con el equipo nacional.

    Chiefs de Kansas City adaptan Arrowhead para Mundial 2026
    Chiefs de Kansas City adaptan Arrowhead para Mundial 2026

    Chiefs de Kansas City adaptan Arrowhead para Mundial 2026

    SLP

    AP

    El estadio, construido en 1972, fue modificado para cumplir con las dimensiones del fútbol.