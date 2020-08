Buscará De Alba mejor resultado en la 3ra. fecha

El campeonato Nascar Peak México 2020 cumple con su tercera fecha este próximo jueves en el Óvalo de Aguascalientes, carrera a la que el piloto #14 Canel´s/Racing Cargo, Alex de Alba Jr., se presentará en uno de sus mejores momentos dentro de la categoría Challenge.

En la primera fecha del campeonato, De Alba no tuvo mucha suerte, al quedar fuera de competencia. Para la segunda el auto #14 Canel´s/Racing Cargo calificó en la segunda posición que le permitió mantener por largo periodo el liderato, no sólo de ella si no de la general, delante de los autos Peak, al final un pequeño contacto lo dejó en el segundo lugar obteniendo su primer podio del año.

"En esta tercera fecha tenemos que buscar el mejor resultado posible, y más porque ya se anunció la segunda parte del calendario, así que estoy emocionado de llegar este jueves a Aguascalientes y terminar bien colocado", dijo De Alba.

Agregó "hemos mejorado con respecto al año pasado y si sigue la tendencia seguramente habremos este jueves próximo de un auto #14 Canel´s/Racing Cargo mucho más rápido que en el 2019, donde estuvimos peleando los primeros lugares".

También mencionó, "tenemos fe para estar luchando con los autos Peak, espero seguir así y buscar la primera victoria del equipo para recuperar puntos y poder meternos en la pelea, la primera fecha sigue doliendo, Aguascalientes será una buena carrerea. El

El entrenamiento a inicio de año en el Óvalo de Aguascalientes donde probaron compuesto de neumáticos fue de mucha utilidad y servirá para esta semana, "afortunado de haber sido uno de los pilotos en rodar con mi auto #14 Canel´s/Racing Cargo el Óvalo Aguascalientes a principio de año, teniendo la oportunidad de probar el nuevo compuesto que tendremos en esta pista y de dar información a la marca de las llantas puesto que la temporada anterior sufrimos en ese tema, ahora la carrera será mucho más larga a 220 vueltas en una pista rápida, donde salirse de la línea no perdona, carrera de estrategia por lo que procuraré mantenernos en la vuelta del líder".

Al momento el campeonato Nascar Challenge marcha con Max Gutiérrez en primero lugar sumando 90 puntos, le siguen Noel León 86, Julio Rejón 80, Rodrigo Rejón 78, Víctor Barrales Jr. 72, Rafael Vallina 72, Santos Zanella Jr. 71, Juan Ma. González 69, el piloto #14 Canel´s/Racing Cargo Alex de Alba Jr. en noveno con 68 y para dar fin al top diez Óscar Peralta 66.