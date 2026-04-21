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Buscará el Azul acabar con sequía

La Máquina enfrenta a Gallos Blancos al abrir la fecha 16

Por El Universal

Abril 21, 2026 03:00 a.m.
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Buscará el Azul acabar con sequía

CIUDAD DE MÉXICO.- Las palabras ya no alcanzan en Cruz Azul. El discurso se agotó y el equipo sigue sin responder en la cancha. A dos fechas del cierre regular del torneo, la presión crece y el margen de error desaparece. Ante Querétaro, el panorama es fracaso o punto de partida para un cierre digno.

"La Máquina" atraviesa una racha que preocupa. No pierde todos sus partidos, pero tampoco gana. La falta de resultados ha golpeado el ánimo de un plantel que necesita reencontrarse con su mejor versión cuanto antes.

El duelo ante Gallos Blancos en la jornada 16 aparece como un punto de quiebre. No solo por lo que está en juego en la tabla, también por lo que representa en lo anímico. Un triunfo puede cambiar la narrativa, otro tropiezo puede profundizar la crisis.

En busca de respuestas, el equipo regresó por un día al Estadio 10 de diciembre, al menos para entrenar. La intención fue reconectar con su identidad y recuperar sensaciones. En la interna confían en que ese gesto sirva como impulso en el momento más delicado del campeonato.

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El equipo dirigido por Nicolás Larcamón suma ocho partidos oficiales sin victoria. El último triunfo fue el 10 de marzo, en la ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup ante Monterrey. Desde entonces, el equipo no ha celebrado nada.

El técnico argentino de los cementeros aseguró que tienen que dejar las palabras a un lado y comenzar a accionar de cara a la parte más determinante del campeonato.

"Creo que se vienen días muy importantes para demostrar la verdadera capacidad de estar a la altura. A meterle, a no hablar más, y accionar, es momento de accionar. Ya no hay mañana, estamos en un momento en el que la respuesta tiene que ser inmediata", señaló.

El cierre también tiene un incentivo económico importante. El premio al mejor equipo de la temporada, que incluye un millón de dólares, obliga a Cruz Azul a ganar sus dos partidos restantes y esperar combinaciones. Toluca lidera con 64 puntos y +35 goles, seguido por L"a Máquina" con la misma cantidad, pero con +22, mientras Chivas suma 63 con +23.

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