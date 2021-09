Buscará el podio Noel León

Ya se cumplieron seis fechas de la NASCAR Peak México, en donde los pilotos de la escudería Alessandros Racing, patrocinada por Grupo Andrade, El Heraldo de México, Marketing & Advertising, Fipresta, Deluxe Model, Zani-Cov, AcePublicidad, SYMETRY, Grupo Espinosa y Brigthphone, han sido la sal y pimienta, tanto de la categoría mayor como de la NASCAR Challenge.

Por lo que respecta al piloto regiomontano, Noel León, ha mantenido un alto porcentaje de efectividad de más del 90% al comando del auto #19 de la NASCAR Challenge. Tiene en la temporada 4 victorias, además un noveno y sexto lugar, y este fin de semana correrá en la pista de casa, un trazado que conoce muy bien y que sin dudad abre la posibilidad de otra victoria.

Esta situación la deberá aprovechar para enfrentar la recta final de la temporada con mayor margen de diferencia respecto a su más cercano competidor, además, León buscará su primera victoria general, objetivo, del cual ha estado muy cerca, pero que aún está pendiente y espera lograrlo ante su gente y afición, actualmente tiene 233 puntos.

"Nos ha ido muy bien en las carreras de esta temporada, ya logramos cuatro victorias y vamos por más. Aunque no es una prioridad, es mi ideal terminar en la primera posición general, ya casi lo he logrado porque el auto que me ha dado es tan rápido como los de la Peak, pero es importante seguir sumando puntos en cada una de las carreras", dijo Noel.

Por otro lado, Rubén Rovelo ha tenido una dura caminata cuesta arriba en la temporada, la fortuna no ha estado de su lado este año, y aunque en apariencia se ve complicado refrendar el título del 2020, tanto él como Alessandros Racing, saben que el calendario tiene mucho que dar y no van a bajar los brazos para recuperar terreno. Rubén tiene 184 puntos y marcha en la quinta plaza de la Peak, a tan solo 58 del actual líder general.